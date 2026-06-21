Die Sensation ist perfekt, Serena Williams wird in Wimbledon auch im Single zu sehen sein. Wie die Organisatoren des am 29. Juni beginnenden Major-Turniers am Sonntag bekanntgaben, erhält die 44-jährige US-Amerikanerin eine Wildcard für den Rasenklassiker, bei dem sie siebenmal triumphierte.

Williams hatte Anfang Juni mit der Kanadierin Victoria Mboko in London ihr Comeback auf der Tour nach vier Jahren gefeiert und war in dieser Woche mit Karolina Muchova in Berlin im Einsatz. Bereits am Dienstag hatte sie gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard für den Doppelbewerb von Wimbledon erhalten.