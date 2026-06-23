Mit einem dünnen Nervenkostüm ausgestattet sitzt der Landwirt im Gerichtssaal. Verständlich, ist es für den Unbescholtenen doch sein erster „großer“ Auftritt ebendort. Einer, den er sich im Nachhinein locker ersparen hätte können, wie er später zugeben wird. Richter Hanspeter Draxler nimmt dem Steirer die Angst: „Die zwei Jahre Strafdrohung für Sie bedeuten nicht, dass Sie gleich ins Gefängnis müssen.“

„Es steht eh außer Frage, dass ich es getan habe“, eröffnet der 43-Jährige reumütig. Ein Dienstfahrzeug der Polizeistreife geschlagen nämlich, wie Staatsanwältin Katharina Tauschmann erläutert. Mit der Faust. Ergebnis: Die Funktionstüchtigkeit des Fahrzeuges war im Hinblick auf den erheblichen Sprung in der Windschutzscheibe eingeschränkt.

Diskussion führte zu Faustschlag

Wie aber kam es zur Sachbeschädigung? Der Bruder des Angeklagten geriet in eine Verkehrskontrolle. Und da begann die Diskussion. Es gäbe schließlich Wichtigeres, als ihn zu kontrollieren, meinte der Kontrollierte. Die Polizei könne sich etwa der Corona-Aufarbeitung widmen. „Ich habe meinen Bruder in Gefahr gesehen“, sagt der Angeklagte zum Richter. Und holt dann selbst aus: „Wissen Sie, was in den letzten Jahren passiert ist? Wir haben durch die Impfung viele Leute verloren. Ich steh für meine Fehler wenigstens gerade, der Staat nicht.“ Jedenfalls habe sein Bruder zunächst gesagt, dass er von der Polizei ein paar Meter mitgeschleift worden sei. Deshalb war er als Bruder innerlich „alarmiert“.

„Sie haben sich geärgert und im Affekt draufgehaut, ist das zusammenfassend richtig?“, kürzt der Vorsitzende ab. – „Ja. Es war eh unnötig.“ Der Fall kann diversionell (1200 Euro Geldbuße) erledigt werden. „Wenn das juristisch so passt, nehme ich es an.“ Passt. Angenommen.