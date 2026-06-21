Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehört zu jenen europäischen Machthabern, die einen guten Draht nach Washington haben. Bisher zumindest. US-Präsident Donald Trump lobte sie mehrfach, bezeichnete sie gar als „fantastische Frau“, mit der er hervorragend zusammenarbeiten könne.

Umgekehrt hielt sich Meloni zu Trump zwar zurück, aber sie unterstrich mehrmals die Gemeinsamkeiten ihrer politischen Vorstellungen. Auch sie steht für einen harten Kurs in Fragen der Migration, für gesellschaftspolitisch konservative Positionen und nationale Souveränität. Kurz gesagt: Man verstand sich.

Vermittlerin in Sachen Grönland

Das „Time“-Magazin erkor Meloni deshalb zur „Trump-Flüsterin“. Sie war als einzige EU-Regierungschefin bei der Amtseinführung Trumps Anfang 2025. Als sich ein knappes Jahr später der Streit zwischen den USA und Europa um Grönland zuspitzte, bot sich Italien als Vermittler an. Die Bande zwischen Rom und Washington schienen so eng, dass in Frankreich die Besorgnis wuchs, dass Meloni beim Zoll-Konflikt ein Solo wagen könnte.

Doch was verbindet, kann auch trennen. „America first“ und „Italy first“ sind Konzepte, die einander entgegenstehen können. In der Frage der Zölle war das offensichtlich. Meloni hat sich aber stets klar auf die Seite der Ukraine und der Nato gestellt. Der Angriff der USA und Israels auf den Iran in diesem Jahr läutete einen Bruch ein.

Meloni kritisierte den Krieg und verteidigte auch den Papst gegen Attacken der US-Administration, die Aussagen von Leo XIV. als direkte Kritik an Trump aufgefasst hatte. Trump reagierte beleidigt. Er sei „schockiert“ von Meloni und warf ihr mangelnde Unterstützung vor. Die USA wollten Militärbasen in Sizilien für Zwischenlandungen, das lehnt Italien jedoch ab.

Der G7-Gipfel und seine Folgen

Der G7-Gipfel in Evian zeitige einen Höhepunkt der Beziehungskrise. Herablassende Äußerungen Trumps in einem Interview, der sagte, Meloni habe um ein Foto gebettelt, beantwortete diese in einem Posting auf Social Media als „frei erfunden“. Sie sei fassungslos über das Verhalten des US-Präsidenten und machte klar: „Ich und Italien betteln nie.“

Trump legte auf seinem eigenen Kurznachrichten-Netzwerk „Truth Social“ nach. Nachdem die USA den Iran militärisch bezwungen hat, schrieb der US-Präsident, „will sie (Meloni) wieder befreundet sein, um ihre Umfragewerte zu verbessern. Nein, danke!!!.“ Das ließ die Ministerpräsidentin nicht unbeantwortet. Sie veröffentlichte auf Instagram ein Posting: „Diese ständigen, unprovozierten Angriffe sind sinnlos.“ Und weiter: „Meine Beliebtheit geht Sie nichts an. Ich schlage vor, Sie konzentrieren sich auf Ihre eigene.“ Sie nahm auch Stellung zum Vorwurf Trumps wegen der US-Militärbasen: „Deren Nutzung wird von Vereinbarungen geregelt, die wir immer respektiert haben. Gegen sie wird nicht verstoßen, solange ich Ministerpräsidentin bin. Italien bleibt eine souveräne Nation.“