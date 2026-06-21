Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, hat in der ORF-„Pressestunde“ als Lehre aus der Signa-Pleite Gesetzesänderungen mit drastischen Konsequenzen gefordert. Unternehmen, die ihre Bilanzen wiederholt nicht vorlegen, sollen aus dem Geschäftsleben ausscheiden.

Die Finanzprokuratur ist das Anwaltsbüro der Republik, vertritt und berät diese in Rechtsstreitigkeiten und Verfahren. Das betrifft auch die historisch größte Pleite des Landes um den Immobilienkonzern Signa. Die Republik ist einer der Gläubiger.

Gelbe und rote Karten

Peschorn, der in der Beamtenregierung Bierlein kurz Innenminister war, will eine gesetzliche Schwachstelle beheben, die sich Signa zunutze machte. Jahresabschlüsse von diversen Gesellschaften waren nicht vorgelegt worden, die verhängten, verhältnismäßig geringen Geldbußen wurden offenbar in Kauf genommen. Geht es nach Peschorn, soll es künftig bei einer verpassten Frist eine „gelbe Karte“ geben, die im Firmenbuch auch aufscheint.

Wird nach Aufforderung noch immer nicht geliefert, will Peschorn zu drastischen Schritten greifen und die „rote Karte“ zeigen, wie er es formulierte. „Die Gesellschaft ist aus dem rechtsgeschäftlichen Verkehr auszuschließen. Dann kann man mit dieser Gesellschaft keine Geschäfte mehr machen.“