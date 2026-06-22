Das waren die Domspiele 2026 in St. Andrä

Den ganzen Monat Mai über standen Künstlerinnen und Künstler wie der Ö3-Mikromann Tom Walek, Katrin Winkler-Jandl, Edgar Unterkirchner mit Echoloft, Anna Buchegger Duo, Stippich & Stippich, Mario Kuttnig und Marc Carnal auf der Bühne der Domkirche. Hinzu kam die erste Lesung mit Alina Lindermuth, präsentiert vom Medienpartner Kleine Zeitung. Rund 150 bis 200 Besucher pro Veranstaltung kamen dafür nach St. Andrä. Krönender Abschluss waren im Juni zwei Termine des „Himmlischen Mahls“, wobei regionale Wirte ein Gourmet-Menü in der Kirche servierten.