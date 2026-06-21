Mit Ballkünstlern wie Gianluigi Donnarumma, Dominik Szoboszlai oder Robert Lewandowski stehen die verschwitzen Knirpse sowieso schon jetzt auf einer Stufe, fehlen sie doch wie diese drei Superstars bei der WM in Übersee. Dafür warfen sich die U12-Kicker am Sonntag beim 51. Kleine Zeitung Knirps-Turnier im Stadion des Steirischen Fußballverbands in eine wahre Hitzeschlacht, wie man sie derzeit auch bei der Weltmeisterschaft miterleben kann.

Während in den USA, Mexiko und Kanada zur „Hydration Break“ gepfiffen wird, hieß es Sonntag beim Finale Trink- und Eispause. Im Verpflegungszelt erfrischten sich nach einer rassigen Partie etwa die Burschen vom SV Justiz. „Das Ergebnis ist eigentlich wurscht“, sagte Trainer Mikara Hamza, während hinter ihm gerade in Frankfurter gebissen wurde, „das Turnier hat für die Jungs ein lustiges Format“. Insgesamt kickten knapp 400 Kinder bei einem der traditionsreichsten Nachwuchsfußballturniere der Steiermark mit. Die „Justizler“ Aron und Felix waren zwei davon, tippten spontan auf Bosnien und Brasilien als Weltmeister.

Knirpse beim Finale

Jakob und Mia traten für die Farben des SVU Murau an, konterten mit Frankreich und Österreich als Weltmeistertipp. Für die Zwölfjährige ist Marcel Sabitzer gar der Spieler der WM. Den Trainern Markus Allmer und Rene Pirker taugte das Turnier, „hier haben die Kids Gelegenheit, gegen Akademieteams anzutreten“.

Insgesamt 24 Mannschaften gingen beim U12-Turnier der Jungs- & Mixed-Teams an den Start, zwölf Teams kämpfen in den Halbfinal- und Finalspielen am Sonntag in der Herrgottwiesgasse um den Sieg. Den holte sich schlussendlich Justiz blau mit einem 5:2 über Gleisdorf, Dritter wurden die Hartberg Juniors weiß. Am Tag zuvor jubelten bei den U13-Mädchen ja bereits der GAK 1902 über den Turniersieg, den man sich vor Hartberg weiß und Freienstein/Trofaiach holen konnte. Ein Wiedersehen gibt's 2027: „Weil es so wichtig ist, Kinder zum Sport zu bringen“, meinte Organisator Rudi Hinterleitner.