Der deutsche TV-Moderator und Entertainer Guido Cantz trauert um seine Mutter. „Heute Nacht ist meine Mutter Irmhild Cantz (84 Jahre) nach kurzer schwerer Krankheit verstorben“, teilte der 54-Jährige am Samstag auf seinem Instagram-Kanal mit. „Daher muss ich die Tourneetermine heute in München und morgen in Fürth absagen.“ Sobald es einen Nachholtermin gebe, werde er diesen bekanntgeben.

Erst im Februar musste Cantz den Tod seines Vaters Otto verkraften, der mit 85 Jahren im Kreis der Familie in Köln gestorben war. Der Entertainer und Komiker lebt mit seiner Frau Kerstin Cantz und seinem Sohn Paul im Kölner Stadtteil Porz.

„Comedy-Kollege Trump schwer zu toppen“

Cantz ist derzeit mit seinem sechsten Comedy-Programm „Komische Zeiten“ auf Tournee. Grundlegende Frage dahinter: Kann man aktuellen Geschehnissen wie Klimawandel und Rechtsruck trotz aller Unsicherheiten und berechtigten Sorgen auch lustige Seiten abgewinnen?

„Alle, die sich mit Humor beschäftigen, wir sind echt gefragt im Moment“, erklärte der Comedian noch vor kurzem in der ARD-Sendung „Riverboot“, da derzeit Dinge passieren würden, die man sich nicht ausdenken könne. Große Konkurrenz käme etwa von US-Präsident Donald Trump, dessen tatsächliche Handlungsweisen zahlreiche Witze nicht nur obsolet machen, sondern auch in Sachen Absurdität bei weitem übertreffen würden.

Der nächste reguläre Tour-Termin nach den beiden nun abgesagten ist der 4. September in Frankfurt, wie es auf seiner Webseite heißt.