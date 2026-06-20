Im Zuge eines Familienstreits kam es Samstagnachmittag in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) zu einer Messerattacke. Laut ersten Informationen der Polizei hat ein Mann in einem Privathaus gleich mehrere Personen tätlich angegriffen und dadurch schwer verletzt.

„Der Einsatz läuft, zahlreiche Streifen sind vor Ort. Alle betroffenen Personen konnten mittlerweile in Sicherheit gebracht werden, niemand hat tödliche Verletzungen erlitten“, erklärt Polizeisprecher Fritz Grundnig der Kleinen Zeitung in einer ersten Stellungnahme. Ob auch Kinder unter den Verletzten sind, konnte die Polizei noch nicht bestätigen.