Der 40. Jahrestag gilt dem Triumph. Die texanische Metropole Dallas steht für die Tragödie. Datum und Stadt erinnern am Montag an das Schicksal von Diego Maradona. Als hätte die FIFA mit Feingefühl zum Gedenken an die genialste aller Fußball-Ikonen die Spielpaarung angesetzt: Argentinien gegen Österreich. Mit einem nicht minder angehimmelten Lionel Messi (38).

22. Juni 1986. Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Viertelfinale Argentinien-England. 114.586 Zuschauer. Die weißhimmelblauen „Albiceleste“ führen seit dem irregulären Tor Maradonas in der 51. Minute 1:0. Nicht mit dem Kopf, sondern mit der linken Hand hat er vor den Fingerspitzen Peter Shiltons den Ball ins Tor gestoßen. Nach dem Spiel wird das Schlitzohr von der „Hand Gottes“ schwärmen. Die 55. Minute: Wie zum Beweis seiner irdischen Zauberfüße startet Diego Maradona sein historisches Elf-Sekunden-Solo über 60 Meter: Elf Ballkontakte, sechs wie Slalomstangen umkurvte Engländer, den Torwart Shilton abermals übertölpelt. Korrekt mit dem Fuß nach inkorrekt mit der Hand. So nüchtern liest sich die Statistik.

Diego Maradona mit dem WM-Pokal 1986 © APA / A0009

Die emotionale Radioreportage des uruguayischen Kommentators Victor Hugo Morales hörte sich so an: „Jetzt ist Maradona am Ball. Zwei nehmen ihn in die Zange. Maradona rollt seinen Fuß über den Ball und bricht nach rechts aus, das Genie des Weltfußballs. Er lässt einen dritten stehen, hält nach Burruchaga Ausschau. Maradona für die Ewigkeit! Genial! Genial! Er ist noch immer am Ball…Tooooor! Ein denkwürdiger Lauf von Maradona. Das beste Solotor aller Zeiten. Du kosmischer Drachen, von welchem Planeten bist du zu uns gekommen?“ (Quelle INSIDEFIFA). Das Spiel endete 2:1.

Nach einer weltweiten „Volksabstimmung“ erklärte die FIFA sechs Jahre später das epochale Ereignis zum „Tor des 20. Jahrhunderts“. Wie das „Spiel des Jahrhunderts“ Italien-Deutschland 1970 ist im Estado Azteca auch “El Gol del Siglo“ auf einer Gedenktafel verewigt. Der Autor arbeitete in Monterrey, wo am Vortag Deutschland das Viertelfinalspiel gegen Mexiko im Elfmeterschießen gewann. Und ist somit nur Fernseh-Zeitzeuge der „Hand Gottes“.

Dopingprobe fünfmal positiv

Eine zweite Messi-Gala gegen Österreich würde die Debatte weiter befeuern: Messi oder Maradona – wer ist Argentiniens Allzeit-Ikone? In Dallas endete vor 32 Jahren die ruhmreiche Karriere des vergötterten Weltmeisters von 1986. Die desaströse 0:3-Niederlage seiner völlig entmutigten Mannschaft gegen Bulgarien erlitt der Fußballgott damals in einem Downtown-Hotel. Die Dopingprobe des vorangegangenen Spiels gegen Nigeria (2:1) war fünfmal positiv. Sechs Stunden vor Anpfiff wurde Maradona von der FIFA für den Rest der WM gesperrt

„Es war nicht nur ein Nasenspray“, kommentierte FIFA-Präsident Sepp Blatter das schockierende Laborergebnis, „sondern eine Vielzahl von Medikamenten.“ Im „Sheraton“ schwor Diego Maradona (damals 33) „beim Leben meiner Tochter: Ich habe keine leistungssteigernden Medikamente genommen“, und heulte in die Kameras: „Man hat mir die Beine abgehackt. Sie haben mir das Glück genommen und das Glück der Menschen, die mich lieben. Ich brauche keine Stimulation, um schnell zu rennen“, schluchzte der Unschuldsengel beim argentinischen Fernsehsender „Canal 13“.

14 Kilo verloren

Innerhalb von sechs Wochen hatte Maradona 14 Kilo abgespeckt und gleichzeitig jede Menge Muskeln zugelegt. Das Idol des SC Neapel hatte es sich seit einem Jahr bei den Newell's Old Boys Rosario – nomen ist omen – gemütlich gemacht und musste für sein letztes Hurra aufgepäppelt werden. „Die riesige Dosis, die in Diegos Urin festgestellt wurde, hätte ausgereicht, um sechs Monate einen Schnupfen zu behandeln“ spottete die argentinische Zeitung „El Diario“.

All diese Informationen hat der Autor nicht gegoogelt, sondern seinem Archiv entnommen. Die originalen Zeitungsseiten liegen neben dem Laptop. Überschriften: „Zweifel am ahnungslosen Unschuldsengel – Fünf Stimulanzen in der Urinprobe – Strafmaß wird nach der WM festgelegt.“ 15 Monate. Am 25. Oktober, an seinem 37. Geburtstag, nach seinem letzten Spiel mit den Boca Juniors, erklärte Diego Armando Maradona seinen Rücktritt. Der Kult-Fußballspieler starb am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren.