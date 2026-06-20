Stromschläge erlitten zwei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael Samstagmittag im Zuge eines Gewitters im Gemeindegebiet von Wolfsberg. Sie wurden von einer Streife der Polizeiinspektion Wolfsberg mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

Im Bereich Preims fiel gegen 12:20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Baum auf einen dort befindlichen Trägermast, wodurch eine Stromleitung riss und zu Boden fiel. Dadurch wurden rund 200 Quadratmeter Grünfläche und der Strommasten in Brand gesetzt. Der Brand wurde von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Margarethen und St. Michael mit insgesamt 25 Personen gelöscht.

Gewitter kam auf

Im Zuge der Löscharbeiten, die während eines Gewitters durchgeführt wurden, schlug ein Blitz in eine Stromleitung ein. Dadurch erlitten die Feuerwehrmänner den Stromschlag.