Als Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Februar im Wiener Salon der Kleinen Zeitung zu Gast war, ließ er beim Interview beinahe en passant zwei Sätze fallen, die er wohl noch öfters zu hören bekommen wird: „Das war der skurrilste Abend meiner Amtszeit. Dort wird weniger verhandelt als gegessen“, sagte er über einen Besuch bei der Landeshauptleute-Konferenz. Manch einer zeigte sich darob brüskiert, Marterbauer-Fanclub-Mitglieder sind in den Reihen der neun Landeshauptleute seitdem wohl nicht mehr zu finden. Nun haben sich die angesprochenen Damen und Herren erneut, diesmal in Innsbruck, getroffen. Wie skurril und kulinarisch gehaltvoll diese Zusammenkunft verlaufen ist, lässt sich nicht beurteilen, die Landeshauptleute gaben sich mit 25 Agendapunkten jedenfalls ostentativ fleißig.

Keine mutigen Schritte zu sehen

Wer sich naiverweise große Reformansagen erwartet hat, wurde enttäuscht. Zumindest hat man sich in Sachen „Reformpartnerschaft“ mit dem Bund auf eine Verhandlungslinie geeinigt, „einzementiert“ sei diese jedoch nicht. Die Vorstellungen der Länder sind etwa beim Thema Gesundheitsversorgung unterschiedlich, ein Positionspapier der Gesundheitslandesräte werde man „miteinbeziehen“, betonten die Landeshauptleute. Sie beschlossen zahlreiche Anträge und legten altbekannte Forderungen auf den Tisch – von mutigen, entschlossenen Schritten ist wenig zu sehen. Es wirkt fast so, als warte man wie bei einem Brettspiel darauf, dass das Gegenüber den ersten, womöglich zu riskanten Zug setzt.

Was bisher über die Pläne für Veränderungen im Gesundheitswesen bekannt ist, deutet nicht auf einen großen Wurf hin. Eine „Finanzierung aus einer Hand“, wie vom Fiskalrat angeregt, wird es nicht geben. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte das noch im Herbst als Ziel ausgegeben. Sein Parteifreund, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, wollte zunächst eine Bündelung der Verantwortung bei den Ländern sehen, ruderte aber noch vor der LH-Konferenz wieder zurück. Sein Vorschlag sei „vielleicht zu mutig gewesen“, erklärte Mattle. Besser lassen sich Reformprozesse in dieser Republik kaum beschreiben. Zumindest soll es zu einer „Steuerung aus einem Guss“ kommen. Wie vieles, das diese Bundesregierung in guter Absicht versucht, bleibt es bei halbherzigen Schritten. Kritiker nennen es faule Kompromisse.

Zeit und andere Parteien spielen für die FPÖ

All das hilft offensichtlich nur einer Partei: der FPÖ. Die ist aktuell ohnehin in Feierlaune – nicht nur aufgrund ihrer Umfragewerte. Die Freiheitlichen zelebrieren ihren 70. Geburtstag in fast schon exzessiver Manier. Am Samstag wurde mit einem Festakt in der Wiener Hofburg gefeiert, danach lud die Partei zum Geburtstagsfest auf dem Stephansplatz. Bleibt die Stimmungslage so, müssen Herbert Kickl & Co. einfach geduldig sein und abwarten. Die Zeit und die anderen Parteien spielen derzeit für sie. Dass der einzige FPÖ-Landeschef, der Steirer Mario Kunasek, bislang auch nicht als großer Reformer aufgefallen ist, tut dem blauen Aufwind keinen Abbruch.