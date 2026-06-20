Ein schwerer Verkehrsunfall mit sieben Verletzten hat sich Samstagmittag auf der A2 Südautobahn beim Haidachtunnel bei Grafenstein ereignet. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge am Unfall beteiligt, darunter auch ein Wohnmobil.

Laut ersten Meldungen wurden zwei Personen schwer verletzt, jeweils Personen mittelschwer und zwei leicht. Im Einsatz waren Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Poggersdorf, Ebenthal und Grafenstein sowie die Autobahnmeisterei.

Autobahn gesperrt

Während des Einsatzes und der Aufräumarbeiten war die Autobahn gesperrt. Es entstenden Staus, laut Antenne Kärnten auch auf der B92 - bis zum IKEA-Kreisverkehr zurück.