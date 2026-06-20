Als zweifacher Ryder-Cup-Sieger und vierfacher PGA-Tour-Triumphator golft Sepp Straka längst in anderen Sphären. Da ändern sich die Ansprüche. Und so ist es nur allzu verständlich, dass es ihn juckt, dass der kleine, weiße Ball auf den großen Golfbühnen dieser Welt, den Major-Turnieren, nicht wunschgemäß fliegt. Bei den US Open in Southampton in New York verpasste der 33-jährige gebürtige Wiener als 98. die Qualifikation für das Wochenende. Bei den vier größten Turnieren der Golf-Welt (Masters, PGA Championship, US Open, British Open) läuft es seit der letzten Saison gar nicht nach Plan: Bei fünf von sieben Turnieren scheiterte er am Cut. Positiv: Die besten Erinnerungen hat er an die British Open, bei denen er als geteilter Zweiter vor drei Jahren sein bestes Ergebnis notierte. Und das einzige Major-Turnier in Europa ist heuer noch ausständig (16. bis 19. Juli, Royal Birkdale Golf Club).

Bei den US Open lag der Cut bei drei Schlägen über Par, mit sieben über lag Straka deutlich darüber. Seine Eisen haben ihn zu häufig „verlassen“ – auf den stark ondulierten Grüns bedeutete dies zu selten Birdiechancen. Dazu gesellten sich verzogene Drives zu wenig günstigen Momenten und unpräzise Bunkerschläge. „Ich bin nicht sehr zufrieden, das war ich aber auch schon vor dem Turnier nicht“, gab Straka zu Protokoll, dass er schon vor dem Turnier nicht in der gewünschten Form war, „es fühlt sich sehr schwer an zur Zeit“. Ein Lichtblick war für ihn das Putten – dies war in der laufenden Saison immerhin eine kleine Baustelle. Diesmal belegte er auf den Grüns, nur an der Anzahl der Putts gemessen, immerhin den 20. Platz: „Hoffentlich geht das so weiter. Aber mit dem langen Spiel war ich unzufrieden.“

Wyndham Clark führt

Nach zwei Tagen lag mit dem US-Amerikaner Wyndham Clark jemand in Führung, der eine spezielle Beziehung zu den US Open hat: 2023 gewann er dort sein bislang einziges Major-Turnier, im Vorjahr zerstörte er in Oakmont nach dem verpassten Cut Spinde in der Umkleide. Die Schäden hat er beglichen – und nun hat er die große Chance, die seit dem Vorjahr auch offene sportliche Rechnung zu begleichen. Er startete mit sieben unter Par in den dritten Tag, die ersten Verfolger rund um Matt Fitzpatrick (ENG) lagen bei drei unter Par. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler lag nach einem verpatzten Auftakt nach zwei Runden wieder in Schlagweite zur Spitze: Kann er sieben Schläge Rückstand auf Clark dezimieren, würde er den Karriere-Grand-Slam komplettieren.

Neben Straka forderte der schwierige Golfplatz weitere prominente Opfer: Vorjahressieger J. J. Spaun, Bryson DeChambeau und der Spanier Jon Rahm scheiterten ebenfalls am Cut.