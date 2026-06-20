Bei der WM-Endrunde in Amerika sind auch die neuen Regeln immer wieder Gesprächsthema. So darf man sich bei einem Einwurf etwa nicht mehr zu viel Zeit lassen und muss nach einer geforderten Behandlung bei einer Verletzung für eine Minute vom Spielfeld. Eine weitere Änderung ist die Regel, dass man beim Verdecken des Mundes die Rote Karte sieht. So geschehen im Spiel zwischen der Türkei und Paraguay, das die Südamerikaner mit 1:0 gewannen.

In der 45. Minute kam es beim Stand von 1:0 für Paraguay zu einem wilden Durcheinander kurz vor der Pause. Zuvor war Isidro Pitta bei den Südamerikanern zu Boden gegangen. Als sich die Szene etwas beruhigt, schaltet sich plötzlich der VAR ein und die Ereignisse überschlagen sich. Almiron wird vom Platz geschickt, nachdem die TV-Bilder klar zeigten, dass der Paraguay-Star die Hand vor den Mund hält.

Mittendrin war Ex-Rapidler Mert Müldür, mit dem sich Almiron einen verbalen Schlagabtausch lieferte. Während die genauen Worte des Paraguay-Spielers nicht klar sind, ist die Regel eindeutig. Bei einer solchen Aktion muss der Schiedsrichter auf Rot entscheiden. Damit soll verhindert werden, dass sich nach einem Spiel nicht mehr klar bestimmen lässt, ob es zu einer Diskriminierung gekommen ist.