Der südafrikanische Moderator, Comedian und Schauspieler Trevor Noah (42) lädt auf Youtube zur „World Cup Watch Party“. Beim Match Frankreich gegen Senegal hatte er den kanadischen Schauspieler und Drehbuchautoren Mike Myers (63) zu Gast, um sich das Spiel gemeinsam anzusehen: „Das wird eines der größten Matches der Fußballweltmeisterschaft“, kündigte Noah an. Myers brachte auch seinen Sohn Spike mit ins Studio.

Leidenschaft für Fußball

Es wurde geplaudert und gelacht und dabei schaute man eben Fußball. Trevor Noah wollte dabei auch wissen, warum Myers ein T-Shirt des FC Liverpool trug: „Mein ganzer Genpool ist aus Liverpool, auch meine Mom und mein Dad“, erklärte Myers, der mit Filmen wie „Wayne‘s World“ oder seiner James-Bond-Parodie „Austin Powers“ große Erfolge feierte. Und so nebenbei fragte Noah: „Werden wir jemals Austin Powers 4 sehen?“ Und Myers sagte kurz: „Ja.“ Wahrscheinlich war Gastgeber Noah genauso überrascht wie alle anderen im Studio.

Trevor Noah lud Mike Myers zu sich ins Studio © IMAGO/David Rawcliffe

Näheres war aber nicht in Erfahrung zu bringen. Man darf sich aber freuen, dass der schräge Geheimagent Austin wieder in völlig verrückte Abenteuer gerät – der letzte und dritte Teil des Kinohits wurde im Jahr 2002 gedreht. Und da Remakes und Serienproduktionen ohnehin en vogue sind, warum soll es nicht auch einen vierten Teil von „Austin Powers“ geben?