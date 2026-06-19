Zu einem Rettungseinsatz kam es Freitagmittag im Promenadenbad in Pörtschach. Laut Wasserrettung erlitt ein Badegast beim Schwimmen im Wörthersee plötzlich einen medizinischen Notfall. Drei aufmerksame Besucher reagierten sofort und zogen die betroffene Person aus dem Wasser. „Ein zufällig anwesender Arzt unterstützte die Versorgung des Patienten“, berichtet die Wasserrettung Pörtschach auf ihrer Facebook-Seite.

Die Wasserretter setzten die Versorgung des Patienten anschließend fort. Danach wurde dieser mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen. „Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Organisationen sowie insbesondere bei den drei Badegästen und dem zufällig anwesenden Arzt für ihr schnelles und umsichtiges Handeln. Ihr rasches Eingreifen hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Patient schnell versorgt und in weitere medizinische Behandlung übergeben werden konnte“, so die Wasserrettung.

Fünf Tote

Der Start in die diesjährige Badesaison war in Kärnten kein guter. Fünf Menschen verloren im Mai ihr Leben. Die jüngsten Opfer waren ein erst 22-Jähriger, der im Längsee starb, und ein 23-Jähriger, der nach einer Suchaktion nur noch tot aus dem Faaker See geborgen werden konnte.