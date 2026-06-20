Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) und ihr Vater, König Felipe VI. (58), haben ihren ersten gemeinsamen Trainingsflug mit Maschinen der Luftwaffe absolviert. Jeder der beiden flog mit einer zweisitzigen Turbopropmaschine vom Typ Pilatus PC-21 vom Flughafen der Offiziersschule der spanischen Luftwaffe aus über das Mittelmeer, wie das Königshaus im Internet mitteilte.

Die Academia General del Aire (AGA) befindet sich in Murcia-San Javier im Südosten des Landes. Auf Bildern, die das Königshaus verbreitete, war das innige Verhältnis zwischen Vater und Tochter zu sehen.

Die militärische Ausbildung bereitet Leonor auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin (“Capitana General“) der spanischen Streitkräfte vor. Ihre Militärausbildung begann sie im August 2023 an der Heeresschule in Saragossa. Anschließend absolvierte sie bei der Marine eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt auf dem Schulschiff „Juan Sebastián de Elcano“. Seit dem vergangenen September ist sie bei der Luftwaffe stationiert, wo sie unter anderem auch ihren ersten Soloflug absolvierte und zur Fallschirmjägerin ausgebildet wurde. Ab dem Wintersemester 2026/27 wird die künftige spanische Königin Politikwissenschaft an der staatlichen Universität Carlos III. in Madrid aufnehmen.