Bei einem Chemieunfall zählt jede Minute. Oft ist unklar, wie groß die Gefahr ist und welche Stoffe austreten. Bis dato müssen Feuerwehrleute sich zuerst Schutzanzüge anlegen, bevor sie zur Gefahrenstelle vordringen und Messungen vornehmen können. Ein Spürroboter der TU Graz soll sie dabei künftig unterstützen.

Hinter dem Projekt stehen Gerald Steinbauer-Wagner und Richard Halacek von der TU Graz sowie Gerald Czech vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband. Sie kommen aus der Robotik und aus der Feuerwehrpraxis. Auch der Landesfeuerwehrverband Steiermark war als Projektpartner beteiligt. „Wir arbeiten sehr gut zusammen – in technischer und organisatorisch-taktischer Hinsicht“, sagt Czech über die Zusammenarbeit mit den Kollegen der TU Graz. Er betont, dass moderne Technologien „im Feuerwehrwesen angekommen“ seien.

Gerald Czech vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband © Privat

Entstanden ist die Zusammenarbeit über das Disaster Competence Network Austria, das Wissenschaft und Einsatzorganisationen vernetzt. Die Männer kannten sich bereits durch andere Zusammenarbeiten und so kam auch die Idee zustande: „Wir haben gemeinsam die Idee des Spürroboters gehabt, da wir bei Einsätzen oft vor ähnlichen Situationen stehen.“ Danach folgte eine Ideenfindungsphase: „Wir haben uns die Anforderungen überlegt: Was braucht die Feuerwehr, und wie kann man das durch einen Roboter unterstützen?“

Das Ergebnis ist ein vierbeiniger Roboter, der Schadstoffe misst und Kamerabilder liefert. Czech würde im Ernstfall nicht zögern: „Wenn morgen ein echter Schadstoffeinsatz stattfindet, würde ich zuerst den Roboter in den Gefahrenbereich schicken.“ Denn während eines Einsatzes wisse man oft nicht, wo der Gefahrenbereich beginnt und wo er aufhört, erklärt Czech.

Im Ernstfall könnte der Roboter zuerst dorthin gehen, wo es für Menschen potenziell lebensgefährlich wird. „Der Mensch muss sich schützen. Beim Roboter ist schlimmstenfalls ein Gerät kaputt“, so Czech.