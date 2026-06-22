Kaum hatten sich Braut und Bräutigam ihr Ja-Wort gegeben, stand plötzlich die Polizei vor der Tür. Was andere Paare wohl aus der Ruhe gebracht hätte, wurde für Jutta (25) und Andre (26) zu einer besonderen Überraschung. Die Polizistin und der Polizist haben am 12. Juni geheiratet – und das ließen sich natürlich auch die Kollegen von ihren Dienststellen in Klagenfurt nicht entgehen. Vor dem Stadthaus in der Landeshauptstadt standen sie für die frisch Vermählten Spalier und beglückwünschten die beiden. „Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut“, erzählt die Braut.

Werzer in Pörtschach

Nach der standesamtlichen Hochzeit fand eine freie Trauung beim Hotel Werzer in Pörtschach statt, wo anschließend auch mit rund 50 Gästen gefeiert wurde. Braut und Bräutigam kennen einander seit fünf Jahren. Gefunkt hatte es zwischen den beiden während der Ausbildung in der Polizeischule. „Er saß hinter mir“, erzählt die 25-Jährige. In ihrer Freizeit sind die beiden Polizisten sportlich unterwegs. Laufen, klettern, wandern, Tennis spielen - gemeinsam hält man sich fit. Aber auch das Reisen zählt zu den großen Hobbys der beiden. Indonesien, die USA oder Ägypten waren schon ihr Ziel. Eine Hochzeitsreise gibt es natürlich auch, aber erst im Herbst. „Wir spekulieren mit Südafrika oder Mexiko“, verrät die Klagenfurterin.