Neue Besen kehren besser. So lautet zumindest die Hoffnung vieler Labour-Mitglieder und Britinnen und Briten. Keir Starmer, laut Umfragen der unbeliebteste Premierminister seit Beginn entsprechender Erhebungen in den 1970er-Jahren, hat für viele politisch ausgedient. Weder konnte er den Aufstieg der Rechten bremsen, noch den wirtschaftlichen Niedergang des Landes aufhalten. Tatsächlich droht ihm nach der Nachwahl im Wahlkreis Makerfield mehr denn je das politische Aus. Für seinen Rivalen Andy Burnham ist der Weg an die Parteispitze nun zumindest formal frei.

Der parteiinterne Machtkampf spielt vor allem den politischen Gegnern in die Hände. Reform UK, die Partei des Brexit-Einpeitschers Nigel Farage, macht seit Monaten Stimmung gegen die Regierung.

Insofern könnte ein Machtwechsel tatsächlich helfen, die Partei wieder zu einen und mit einer Stimme sprechen zu lassen. Ob der Neue die Probleme des Landes jedoch einfach wegfegen kann, bleibt zu bezweifeln.