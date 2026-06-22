Ein junger Soldat hatte einen außergewöhnlichen Einsatz: Es galt, ein Leben zu retten.

Pascal Kalchbrenner ließ sich während seines Grundwehrdienstes in Kärnten als Stammzellenspender typisieren. Denn das Militärkommando Kärnten hat seit 2024 eine enge Kooperation mit dem Verein „Geben für Leben“ Leukämiehilfe Österreich. Ziel der Zusammenarbei ist es, möglichst viele Stammzellenspender für schwerkranke Menschen, vor allem Leukämiepatienten, zu finden. Bei Typisierungsaktionen in Kasernen werden von den jungen Soldaten Wangenabstriche abgenommen und anschließend kommen ihre DNA-Merkmale in einer weltweiten Datenbank. Jeder kann freiwillig mitmachen. So wie es der 19-jährige Burgenländer Pascal Kalchbrenner im Vorjahr gemacht hat. „Ich habe diese Gelegenheit wahrgenommen, weil es etwas Besonderes ist, wenn man die Möglichkeit hat, einem Menschen das Leben zu retten.“ Die Wahrscheinlichkeit, ein passender Stammzellenspender für einen Patienten außerhalb der Familie zu sein, liegt bei 1:500.000. „Das ist eigentlich wie ein Lottosechser“, sagt Julia Neugebauer, die Sprecherin des Vereins „Geben für Leben“. Der 19-jährige Rekrut war dieser Lottotreffer.

Weltweite Suche

Denn: Nur ein halbes Jahr nach seiner Registrierung als Spender erhielt er die Nachricht, dass er ein Menschenleben retten kann: Seine Stammzellen passen perfekt zu einem schwerkranken Mann aus Südosteuropa. „Das hat mich sehr überrascht“, sagt der Burgenländer, der beim Bundesheer in Klagenfurt seine Ausbildung zum Sanitäter gemacht hat. Um dem fremden Patienten zu helfen, waren einige Voruntersuchungen nötig, danach musste sich der 19-Jährige mehrere Spritzen in den Bauch geben. Das ist alles andere als angenem. „Aber die Wirkung, die ich damit erzielen kann, war größer als meine Bedenken.“ Im LKH Graz wurden ihm schließlich die Stammzellen entnommen – ähnlich wie bei einer Blutabnahme hatte er Nadeln in beiden Armen. „Ich war froh, als ich nach fünf Stunden wieder meine Arme frei bewegen konnte“, sagt er.

Der betroffene Patient hat mittlerweile die Stammzellen des 19-Jährigen transplantiert bekommen. Wenn alles klappt, wird der Mann wieder gesund. Der junge Burgenländer meint: „Ich hoffe und ich denke, für mich würde das auch jemand tun. Irgendein Mensch irgendwo auf der Welt würde mir sicher helfen, wenn ich so krank wäre.“ Er jedenfalls bereut seinen Einsatz nicht. Im Gegenteil: „Wenn ich die Gelegenheit hätte, ein Leben zu retten, würde ich es immer wieder tun.“

Der junge Burgenländer mit der Lebensretterurkunde © Geben für Leben

Bundesheer und seine Mission

Vereinssprecherin Julia Neugebauer ist beeindruckt: „Mit seiner Bereitschaft, zu helfen, schenkte Pascal einem Menschen die Chance auf eine lebensrettende Behandlung.“ Das Bundesheer hat da eine „ganz großartige“ Mission gestartet, betont Neugebauer: „In den vergangenen zwei Jahren hat das Militärkommando Kärnten durch unsere Zusammenarbeit bereits drei Stammzellenspender hervorgebracht und somit vielleicht drei Menschen und ihre Familien gerettet.“

Kärntner Stammzellenspender und ihre emotionalen Erlebnisse