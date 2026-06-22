Stell dir vor, du triffst zufällig einen Typen, der heißt Lucian Freud, und er fragt dich so nebenbei, ob du ihm nicht Modell stehen willst. Im vorliegenden Fall so halb liegend, auf einem Sessel, dahinter wogt ein Teppich mit zwei Löwen. In Summe ergibt das einen der berühmtesten Akte der letzten Jahrzehnte: „Schlafend auf dem Löwenteppich“ von Lucian Freud (1922-2011), entstanden in den Jahren 1995/96. Rund 2,3 Meter hoch, 1,2 Meter breit.

Freud, Enkel des Psychoanalytikers Sigmund Freud, holte, anders als sein Großvater, das Innere seines Gegenübers nicht über das Stierln in der Persönlichkeit ans Tageslicht, sondern über die Oberfläche – die höchste Kunst des Porträtmalens. Anders als in dem Genre der Schönfärberei lange Zeit üblich: radikal, ja fast schon brutal. Am Ende des Tages ergibt das eine Verletzlichkeit, die nahezu greifbar ist. Hinzu kommt: Sue Tilly ist nackt. Und wie immer, wo die Flanken offen sind, wird zugegriffen: „Big Sue“ nennt man Tilly seitdem. Der BBC sagte sie im Vorfeld der Auktion, bei der das Gemälde am Mittwoch versteigert wird, dass Freud sie habe „furchtbar aussehen“ lassen. Mittlerweile hat sie damit offenbar ihren Frieden gefunden: „Ich glaube, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich bin, wie ich bin.“

Modell Sue Tilly vor ihrem Porträt von Lucian Freud © Imago

Ihr Salär als Modell war damals schmal, wie man vielfach nachlesen kann. Das Gemälde hingegen, das dürfte am Mittwoch wohl so rund um die 40 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Ein ökonomischer Marianengraben, der durch den Kaufrausch im Hochpreissegment gleich doppelt so breit erscheint: Da das Prekariat, das sich im Sockel der Kunstproduktion seit jeher eingenistet hat, dort das Luxussegment, das sein Investment gerne gut gekühlt in Zollfreilagern zwischenbunkert.



Blue-Chip-Kunst nennt sich das, was am Mittwoch bei Sotheby‘s in London versteigert wird: 48 Kunstwerke von Weltkünstlern wie Pablo Picasso bis Edgar Degas und von Gustav Klimt bis Amedeo Modigliani. Im Besitz des britischen Investors Joe Lewis, der sich wohl auch für Fußball interessiert, sonst würde er nicht den Klub Tottenham Hotspur finanzieren.

Seine Kunstsammlung vereint also das Who-is-Who der europäischen Kunst mit Schwerpunkt Klassische Moderne. Künstler, wohlgemerkt. Die Frauen findet man auf der Leinwand. Darunter die 19-jährige Gertrud Loew, Tochter des Leiters und Eigentümers des Sanatoriums Loew, gefertigt 1902 von Gustav Klimt. „Was für ein fantastisches Damenbildnis, ein Meisterwerk der symphonischen Weiß-in-Weiß-Malerei“, schwärmt der Wiener Klimt-Experte Tobias G. Natter auf Nachfrage, der 2016 das Gemälde als Leihgabe in seiner Schau „Klimt and the Women of Vienna’s Golden Age“ in der Neuen Galerie New York zeigen konnte.

Experte rechnet mit weit höherem Verkaufspreis

Angesetzt ist „Bildnis Gertrud Loew“ zwischen 20 und 30 Millionen Pfund – „ein Schätzpreis, der die Qualitäten des lebensgroßen Bildnisses nur ansatzweise widerspiegelt“, so Natter, der mit einem Zuschlag rechnet, der weit über dem Doppelten liegt. Zur Erinnerung, im November wurde das Klimt-Spätwerk „Bildnis Elisabeth Lederer“ bei Sotheby‘s in New York um 203 Millionen Euro versteigert. Mit Sicherheit von Gustav Klimts Version der „Danaë“ inspiriert, malte Egon Schiele 1909 seine Version: Das Gemälde wird ebenfalls am Mittwoch versteigert. Museum kann sich das keines leisten und Mäzenatentum fällt im Oligarchenuniversum leider unter Luxus, den sich kaum einer leisten will.