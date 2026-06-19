In der Ennstalhalle in Liezen herrschte am Freitagvormittag ein buntes Treiben: In einer Ecke wurde zu lauter Musik getanzt, in der anderen konnten die Teilnehmenden selbst das Blutabnehmen ausprobieren. Veranstaltet wurde hier eine interaktive Gesundheitsmesse im Rahmen des Projektes „Xund und Du“ von Logo Jugendmanagement mit Ausstellern aus dem Gesundheitskompetenzbereich und Projekten von Jugendlichen.

„Es ist uns gelungen, ein praxiserprobtes Modell zu entwickeln, das Jugendliche auf Augenhöhe anspricht“, sagte Logo Jugendmanagement Geschäftsführerin Uschi Theißl. Eine Station, die gut ankam, ist die „Stressampel“ der Stadt Liezen. Hier konnten Jugendliche auf Post-its schreiben, was ihnen Energie gibt, was sie belastet und was sie sich von der Gemeinde wünschen. Chiara Unterberger und Nora Kalterschneh betreuten die Station. „Wir nehmen die Anliegen dann mit in den Jugendausschuss und schauen, was wir davon umsetzen können“, erzählte Unterberger.

Nora Kalterschneh und Chiara Unterberger von der Gemeinde Liezen betreuten die Station „Stressampel“ © KLZ / Lena Haslinger

Stadtgemeinde Liezen als Projektpartnerin

Andrea Heinrich, Bürgermeisterin der Stadt Liezen, freute sich, dass die Gesundheitskonferenz zum dritten Mal in Liezen stattfand: „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen liegen uns am Herzen. Die Initiative ‚Xund und Du‘ ist eine wertvolle Ergänzung.“

In Liezen sind bereits verschiedene Projekte umgesetzt worden, wie eine Leseecke in der Bibliothek mit Literatur zu psychosozialer Gesundheit oder Volleyball-Unterricht für Mädchen im Park. Zudem werde gerade das Projekt „Hochbeete im Stadtpark“ ausgearbeitet, wo sich die Jugend beim Gemüseanbau ausprobieren kann.

Uschi Theißl (Geschäftsführerin Logo Jugendmanagement) und Andrea Heinrich (Bürgermeisterin der Stadt Liezen) informierten bei einer Pressekonferenz über das Projekt © KLZ / Lena Haslinger

Abgesehen von den „Xund und Du“-Projekten soll es in Liezen bald einen Kindergemeinderat geben, verrät die Bürgermeisterin. Auf das geschlossene Jugendzentrum angesprochen, informiert sie, dass man derzeit noch bei der Ausarbeitung sei: „Es wird aber wieder etwas geben.“