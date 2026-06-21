Starke Nerven sind notwendig, um mit dem Auto oder dem Fahrrad durch Klagenfurt zu fahren. Vielerorts sind die Straßen stark beschädigt, es klaffen große Schlaglöcher auf und beleidigen den einen oder anderen Stoßdämpfer. Um auf die Problematik einmal mehr hinzuweisen, machte sich die Kleine Zeitung auf die Suche nach dem „schlimmsten Schlagloch der Stadt“. Und die Leser haben entschieden.

Aus unzähligen Einreichungen ausgewählt, stellten sich dem Votum diese fünf verschiedenen Straßenabschnitte: Die Pischeldorfer Straße auf Höhe des Fernheizkraftwerks, die untere Bahnhofstraße, die Flatschacher Straße auf Höhe des Südparks, die Adi-Dassler-Gasse sowie die Kreuzung am Südring in Richtung Flatschacher Straße. Hunderte Leserinnen und Leser nahmen am Votum teil, mit Abstand am meisten Stimmen bekamen die Schlaglöcher in der Pischeldorfer Straße. Sie ist somit die „Gewinnerin“.

Die Sanierung der Pischeldorfer Straße genieße höchste Priorität, sagt Stadträtin Wassermann (FPÖ) © Helmuth Weichselbraun

Neues Sanierungsprojekt in Ausarbeitung

Dass jener Bereich vielen Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen macht, weiß auch Straßenbaureferentin Sandra Wassermann (FPÖ). „Die Sanierung der Pischeldorfer Straße hat für mich oberste Priorität“, sagt die Stadträtin, die vor zwei Jahren große Sanierungspläne für die Straße und die Entwässerung vorgelegt habe, aber nicht umsetzen konnte. Somit hält man sich mit Teilsanierungen über Wasser. „Damit macht man das Problem aber nicht kleiner. Die Straßenstücke werden immer desolater“, sagt Wassermann. Nun kündigt sie einen neuen Versuch für eine Großsanierung an, lässt einen entsprechenden Antrag ausarbeiten.

Die Stadt Klagenfurt muss sich um rund 670 Straßenkilometer kümmern. Das Land Kärnten muss 31 Landesstraßen- und 53 Bundesstraßen-Kilometer in Klagenfurt erhalten. Der Zustand der Straßen wird in fünf Kategorien eingeteilt. 144,5 Kilometer befinden sich in der Kategorie 4, fast 17 Kilometer sogar in der fünften und somit schlechtesten Kategorie. Dazu gehören insbesondere die Bahnhofstraße, die 8.-Mai-Straße, Teile der Pischeldorfer Straße, der Alte Platz, Pfarrplatz, Kardinalplatz, die Paradeisergasse oder die Kraßnigstraße.