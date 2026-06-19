Mit 55 Prozent der Stimmen bei der parlamentarischen Nachwahl dieser Woche im nordwestenglischen Makerfield hat sich der frühere Labour-Minister, der die letzten neun Jahre lang Regio-Bürgermeister von Manchester war, unerwartet klar gegen Nigel Farages Rechtspartei Reform UK (35 Prozent) und die rechtsextreme Partei Restore Britain (7 Prozent) behauptet. Die Konservativen, die Liberalen und die Grüne Partei kamen bei der Nachwahl zusammen nur auf 3 Prozent.

Damit hat sich Burnham nicht nur erneut ein Unterhaus-Mandat in Westminster gesichert. Er steht nun auch bereit zur Herausforderung Keir Starmers in einem Kampf ums höchste Amt in Partei und Regierung. Starmers Ablösung hat Burnham ja feierlich gelobt.

Geht er? Jetzt wird es eng für Keir Starmer © IMAGO/Phil Lewis / Sopa Images

„Wandel“ sei erforderlich, in der Partei wie im Land, hat er immer wieder erklärt in den letzten Wochen. Welchen Wandel er genau meint, ist freilich nicht ganz deutlich geworden im Verlauf seiner Kampagne bei der Nachwahl in Makerfield.

Generell wissen seine Landsleute nur, dass er sich eher dem linkssozialdemokratischen Lager, der „soft left“, zurechnet als Starmer. Dass er grundlegendere Reformen fordert – ohne „das System“ gleich aus den Angeln heben zu wollen in diesem Prozess.

Wasser, Strom, Gas, Bahn: Privatisierungen der 80er im Visier

Seinen sehr erfolgreichen kommunalen Initiativen in Manchester folgend, würde der 56-Jährige zum Beispiel gern manche der Privatisierungen Margaret Thatchers aus den 80er-Jahren rückgängig machen und etwa Wasser, Strom, Gas und die britischen Eisenbahnen unmittelbar wieder in Gemeineigentum überführen, wenn er erst einmal in No 10 Downing Street säße, mit seinem eigenen Kabinett.

Neoliberalismus habe versagt

Denn der „Neoliberalismus“ habe versagt, hat er seinen Wählern versichert. Man könne „nicht alles dem Markt überlassen“, fügte er an. Viel Beifall hat ihm in Manchester eingetragen, dass er dort das vielbeklagte Chaos der privaten Busgesellschaften durch Übernahme der Busse in den öffentlichen Dienst beendete und Bus-Tickets billiger machte, als sie es bis dahin waren.

Extra-Steuern für die Reichsten

Auch von Extra-Steuern für die Reichsten und für Großgrundbesitzer hat Burnham gesprochen. Mit mehr Investitionen in öffentliche Infrastruktur will er zu mehr Wirtschaftswachstum kommen von Jahr zu Jahr.

Dabei hat er höhere Steuern für Normalbürger ebenso ausgeschlossen wie eine wesentlich größere Verschuldung des Staates. Mit letzterer Versicherung hat er vor allem die bereits unruhig gewordenen Geldmärkte zu beruhigen versucht. Wie er seine Reform-Versprechen als Premierminister einlösen würde, ohne entsprechende zusätzliche Quellen, fragt man sich allerdings nicht nur auf den Direktions-Etagen des Großkapitals.

Mehr flirten mit der EU

Sehr viel mehr Sozialwohnungen will Burnham derweil schlicht durch Umschichtung staatlicher Ausgaben in diesem Bereich bauen lassen. Auch im Bildungsbereich sieht er Bedarf an Ummodelung. Was die von Starmer äußerst vorsichtig eingeleitete Wiederannäherung seines Landes an die EU betrifft, würde er diese gern entschiedener vorantreiben. Wobei er freilich seinen früheren Plan auf erneute britische Mitgliedschaft in der Union erst einmal vorsichtig auf Eis gelegt hat.

Kritiker Burnhams werfen ihm denn auch vor, selbst ganz schön – „nach Starmer-Art“ – zu lavieren und sich alles offenzuhalten. Festgelegt hat er sich indes schon mal darauf, dass die alte Adelskammer in Westminster, das House of Lords, in der jetzigen Form abgeschafft werden soll.

Rütteln am Wahlsystem

Das traditionelle Mehrheitswahlrecht fürs Unterhaus, das House of Commons, soll außerdem einem Proporz-Wahlrecht weichen, das Rücksicht nehmen würde auf die neue Parteienvielfalt in Großbritannien. Was weniger laut ausgesprochen wird, ist, dass damit verhindert werden soll, dass eine Rechtspartei wie die Partei Nigel Farages jemals mit 30 Prozent abgegebener Stimmen eine absolute Mehrheit an Parlamentsmandaten erhalten könnte – und so eines Tages im Alleingang an die Regierung käme, nur wegen des Wahlsystems.

Wie viele seiner Reformpläne Andy Burnham wirklich durchsetzen könnte und würde, wenn er anstelle von Keir Starmer die Regierung führte, vermögen auch seine Mitstreiter nicht zu sagen. Einig sind sie sich nur darin, dass Burnham wesentlich überzeugender wirkt und argumentiert als der gegenwärtige Premier.

Nachdem Starmers Popularität in den Keller gerutscht ist, richten sich jetzt enorme Erwartungen auf den ebenso resoluten wie jovialen Rebellen aus Nordengland, von dem sich viele Labour-Leute die Rettung für ihre Partei und eine erfolgreiche Schlacht gegen die Rechtspopulisten bei den nächsten Unterhauswahlen erhoffen. Die Volksnähe, die er ausstrahlt, ist sein großes Plus.

Allen Umfragen zufolge wäre Andy Burnham in einem offenen Kräftemessen mit Keir Starmer jedenfalls klarer Favorit der Parteimitgliedschaft, die über den Labour-Vorsitz entscheidet. Etliche Minister Starmers machen sich angeblich schon zum Rücktritt von ihren Posten und zum Absprung ins Burnham-Lager bereit.

Showdown am Wochenende?

Mit erheblicher Besorgnis sieht man in der Partei denn auch möglichen politischen Tumulten in den kommenden Tagen und Wochen entgegen. Vermutet wird, dass Burnham schon am Wochenende mit Starmer Kontakt aufnimmt und ihn auffordert, einen Zeitplan für seinen Rückzug bekannt zu geben.

So sich der Premier weigert, das zu tun, könnten Burnham oder andere potenzielle Kandidaten – wie Ex-Gesundheitsminister Wes Streeting – ihm binnen weniger Tage den Fehdehandschuh hinwerfen. Spätestens zum Labour-Parteitag im September, kalkulieren sie, sollte der Wechsel an der Spitze vollzogen sein.

Würde sich Starmer zum Abgang bereit erklären, würde Burnham ihm wohl auch bis zum Ende des Jahres zum Kofferpacken geben. Ihm selbst käme es ganz nützlich, wenn er etwas Zeit hätte zum Planen vor seinem Einzug in No. 10.

Immerhin ist er selbst seit 16 Jahren kein Minister mehr gewesen. Und seit seinem Abschied von Westminster vor zehn Jahren hat er die „große Politik“ nur aus der Ferne verfolgen können. Viele seither ins Unterhaus gewählte Labour-Abgeordnete haben den „König des Nordens“ nie persönlich kennen gelernt.