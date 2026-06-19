Acht Jahre regierte Barack Obama (64) im Weißen Haus, seine beiden Töchter haben dort einen großen Teil ihrer Kindheit und ihrer Teenagerjahre verbracht – oftmals abgeschirmt von der Presse mit seltenen öffentlichen gemeinsamen Auftritten. Die Obamas sind seit 1992 verheiratet und offiziell am 20. Januar 2009 nach der Amtseinführung in das Weiße Haus eingezogen. Die Töchter Malia (damals 10 Jahre alt) und Sasha (damals 7 Jahre alt) wuchsen während der gesamten zweifachen Amtszeit ihres Vaters bis zu dessen Auszug im Jahr 2017 dort auf. Sasha schrieb sogar Geschichte: Sie war das jüngste Präsidentenkind, das im Weißen Haus lebte, seit John F. Kennedy Jr. Anfang der 1960er dort einzog.

Michelle Obama (62) betonte immer wieder, wie wichtig ihr war, dass die beiden Mädchen ein möglichst normales und geregeltes Leben abseits des Rampenlichts führen können. Malia Ann ist mittlerweile 27 Jahre alt, ihre Schwester Natasha, genannt Sasha, 25 Jahre alt. Erst vor wenigen Tagen gratulierte Barack Obama seiner jüngeren Tochter Sasha öffentlich zu ihrem Geburtstag. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb er auf Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag, Sasha! Ich kann nicht glauben, dass du schon 25 bist - die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Es war eine Freude, dabei zuzusehen, wie du zu der Frau geworden bist, die du heute bist.“

Bilder aus dem Familienalbum 2009–2017

Vom Weißen Haus ins private Leben

Nach der Zeit im Weißen Haus haben die beiden Töchter abseits der Kamera ihre Karrieren verfolgt und recht unterschiedliche Wege eingeschlagen. Malia hat nach ihrem Abschluss an der Elite-Uni Harvard als Autorin für die Fernsehserie „Swarm“ gearbeitet und einen ersten Kurzfilm geschrieben und inszeniert. Beruflich verwendet sie häufig den Namen „Malia Ann“ und hat sich in der Film- und Fernsehwelt etabliert. Sasha schloss 2023 ihr Soziologie-Studium an der University of Southern California ab und steht weniger im Rampenlicht.

Gemeinsamer Auftritt in Chicago

Zur Eröffnung des „Obama Presidential Center“ hat sich nun die gesamte Familie in Chicago versammelt. Vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste betraten die beiden Obama-Töchter die Bühne des neuen Kultur- und Bildungszentrums auf der South Side von Chicago.

Auch Merkel war dabei

Überraschend nahm auch Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Feier teil. Merkel und Obama verbindet eine längere Freundschaft. So wird seine Rede vor dem Brandenburger Tor mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Museum als Musterbeispiel für Obamas diplomatische Bemühungen gezeigt. Ganz makellos war das Verhältnis allerdings keineswegs: So hatten US-Geheimdienste Merkels Telefon abgehört. Die Kanzlerin reagierte damals verschnupft darauf: „Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht“, kritisierte sie.

Tochter eines Tages Präsidentin? „Wird nie passieren“

Wird es irgendwann eine Präsidentin aus dem Haus Obama geben? Die Töchter des früheren US-Präsidenten werden seiner eigenen Einschätzung nach nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten. „Michelle hat ihnen so früh eingebläut, dass sie verrückt wären, in die Politik zu gehen“, sagte der 64-Jährige laut dem Promi-Portal „People“. Und weiter: „Es wird nie passieren.“ Auch Michelle selbst hat vielen Fans immer wieder eine Absage erteilt.

Michelle Obama: Die Geschichte hinter ihrem ungewöhnlichen Rock