Das Bundesheer war in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt Spielball parteipolitischer Interessen, von der Beschaffung der Eurofighter bis zur Debatte um die Abschaffung der Wehrpflicht. Um vergangene Fehler zu vermeiden, erarbeitete Anfang 2026 eine Expertenkommission Empfehlungen, denn die neue Gefährdungslage verlangt nach einer Reform des Wehrdienstes. Doch bislang konnte sich die Koalition nicht einigen.

Am Anfang forderten ÖVP, FPÖ und Teile der SPÖ sowie auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Umsetzung des von der Kommission präferierten Modells einer Verlängerung des Wehrdiensts von sechs auf acht Monate plus 60 Tage verpflichtender Milizübungen – das sogenannte „Österreich Plus“-Modell. Für die Neos, die jeder Form eines staatlichen Pflichtdiensts skeptisch gegenüberstehen, kam das nicht infrage. Dass Bundeskanzler Christian Stocker als ÖVP-Chef billige Punkte für seine Partei einfahren wollte, indem er eine Volksabstimmung über dieses Modell ankündigte, kam bei Rot und Pink schlecht an. Seitdem laufen Gespräche auf Ebene des Parlaments zwischen den drei Wehrsprechern der Koalition.

Die Koalition will das Thema vom Tisch haben

Seit Kurzem ist jedoch Bewegung feststellbar. Noch diese Woche wollen die Wehrsprecher weiterverhandeln, und SPÖ-Mandatar Robert Laimer zeigt sich „vorsichtig optimistisch“, dass ein Durchbruch gelingen könnte. Die Regierung will das Thema vom Tisch haben. Entscheidend dafür war, dass Kanzler Stocker das Beharren der ÖVP auf 8 plus 2 Monate relativierte; kurz zuvor war die SPÖ mit der Alternative 6 plus 2 vorgeprescht und auch die Neos präsentierten einen Vorschlag, der sich am schwedischen Modell orientiert. Demnach sollen alle jungen Männer – auf eigenen Wunsch auch Frauen – zur Stellung und das Bundesheer die notwendige Zahl an Grundwehrdienern festlegen; melden sich nicht genug Freiwillige, würden erst dann Rekruten verpflichtend einberufen.

Zwar lehnte erst am Wochenende Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sowohl den SPÖ- als auch Neos-Vorschlag ab, und erklärte, gefragt nach ihren eigenen Vorstellungen, weiterhin 8 plus 2 zum persönlichen Wunsch, zeigte sich aber offen für Alternativen, die „ein Mehr an Sicherheit“ bieten.

Miliz im Fokus jeder Reform

Einig sind sich die Beteiligten, dass die herabgewirtschaftete Miliz im Fokus der Reform stehen muss. Verpflichtende Übungen nach dem Grundwehrdienst gehören für alle zum Pflichtenheft; ob 60 Tage oder weniger wird sich zeigen. Art. 79 Bundesverfassungsgesetz legt fest: Das Bundesheer „ist nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten“. Den Bürgern in Uniform obliegt es daher, im Verteidigungsfall die militärische Sicherheit zu gewährleisten. Die Realität ist davon weit entfernt – und genau das gilt es nun zu ändern. Was die künftige Dauer des Wehrdiensts angeht, braucht es ein vernünftiges Konzept für die Wiederaufnahme der Truppenübungen. Geht das mit sechs oder braucht es dazu sieben oder mehr Monate?

Für die Kanzlerpartei ist entscheidend, dass auch die Wehrdienstkommission bei einem Kompromiss mit im Boot ist. Insbesondere deren Vorsitzender Erwin Hameseder ist als langjähriger Generalanwalt des Raiffeisen-Konzerns in der ÖVP bestens vernetzt. Er pochte bis dato auf eine Umsetzung des von der Kommission präferierten „8 plus 2“-Modells. Doch Kanzler Stocker erklärte vergangene Woche, dass sich ein künftiges Modell lediglich an den Vorgaben der Kommission orientieren müsse. In deren 90-seitigem Konvolut finden sich 49 Empfehlungen, 41 Vorschläge für begleitende Anreizsysteme sowie drei Modelle zur zukünftigen Ausgestaltung des Wehrdienstes. Das sollte eigentlich ausreichend Material sein, aus dem sich die Koalition eine Lösung zusammenschneidern kann. Nun zeigt sich Hameseder flexibler und bewertet auch die Umsetzung eines Stufenmodells von sechs Monaten Grundwehrdienst und 100 Tagen Übungen als denkbar.

Enttäuschung bei Uniformträgern

Hilfreich bei der Suche nach einem Kompromiss ist, dass eine umfassende Reform ohnehin ein Jahrzehnt benötigt; besonders strittige Fragen dürfte die nächste Regierung erben. Die Wiedereinführung verpflichtender Milizübungen ist unumstritten. Auch für freiwillige Elemente ist Spielraum. Dieser Pragmatismus stößt Experten in Uniform sauer auf: Schon der Aufbauplan 2032 setze die Verteidigungsfähigkeit des Heeres mit Verspätung an, „jetzt wird das weiter nach hinten geschoben – wo bleibt da die staatspolitische Verantwortung?“, fragt Erich Cibulka, Brigadier und Chef der Offiziersgesellschaft.

Davon abgesehen gibt es weitere offene Fragen. Im Doppelbudget 2027–28 fehlen die Mittel. Die Kosten für das Modell 8 plus 2 werden auf 300 Millionen Euro jährlich geschätzt. Ein bisschen weniger sollte also ausreichen. Daran wird es nicht scheitern, zumal der Startschuss für die Reform ins nächste Jahr verschoben werden dürfte. Unter Verfassungsrechtlern ist zudem umstritten, ob – Stichwort Vertrauensschutz – die Einführung verpflichtender Milizübungen so schnell kommen kann.

Und dann ist da noch die Frage einer aliquoten Reform des Zivildiensts. Dafür benötigt die Regierung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.