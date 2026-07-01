Studenten, Geschäftsreisende, Start-up-Gründer und Touristen unter einem gemeinsamen Hoteldach? Für etliche Vertreter der Hotelbranche ist das unvereinbar, für Charlie MacGregor, den Gründer der Hotelkette The Social Hub, ist dieses Zusammenspiel ein erfolgreiches Geschäftskonzept. Über 20 Hybridhotels in ganz Europa umfasst die Hotelkette mittlerweile. Im Jahr 2020 wurde eines davon in Wien (nahe Praterstern) eröffnet. Seit Jänner 2024 wird es von Daniel Prägant geleitet. Dem 50-Jährigen, der im steirischen Voitsberg geboren wurde und in Bad Kleinkirchheim aufgewachsen ist, wurde die Gastgeberrolle praktisch in die Wiege gelegt. Denn seine Eltern und Verwandten sind ebenfalls in der Tourismusbranche (Landhaus Prägant, Hotel Prägant) tätig.

Kochlehre

Dass die Hotellerie das Richtige für ihn ist, war Daniel Prägant schon als Jugendlichem klar. Er erzählt: „Mein Vater hat gemeint, mach eine Kochlehre, das kannst du immer brauchen.“ Nachdem er seine Ausbildung beim Hotel Pulverer abgeschlossen hatte, zog es den jungen Koch in die weite Welt. Zuerst nach München zu Feinkost Käfer. Später ins Wiener Hotel Bristol als Manager für Gästebetreuung, wo er unter anderem für den damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan tätig war, und später ins bekannte Spitzenhotel Burj Al Arab in Dubai.

Doch so aufregend das Leben in Dubai auch war. „Irgendwann habe ich festgestellt, dass mir die Natur sehr fehlt“, erzählt Prägant. Seit 2005 lebt der begeisterte Skifahrer und Paragleiter wieder in Österreich und war seit der Rückkehr unter anderem für die Loisium Wine & Spa Hotels und die Konditorei-Kette Aida tätig. Knapp zwölf Jahre arbeitete er für Harry‘s Home Hotels, wo er in den letzten sechs Jahren auch Geschäftsführer war.

Übernachtung, Arbeitsplätze und mehr

Als Manager von The Social Hub ist er für über 70 Mitarbeiter verantwortlich. Das 806-Zimmer-Haus verfügt über 37.000 Quadratmeter. Rund die Hälfte der Zimmer sind für Studenten, 276 sind klassische Hotelzimmer und der Rest für Langzeitaufenthalte. Es gibt aber auch 150 Arbeitsplätze in einem frisch renovierten Co-Working-Space. Besonders spannend findet Prägant, wie vielfältig die Gäste sind. Den Vater einer 13-jährigen Tochter freut es, wenn diese miteinander ins Gespräch kommen. Mitunter finden Unternehmer unter den Studenten sogar neue Mitarbeiter. Oder es werden erfolgreich Geschäftsbeziehungen geknüpft.

Freizeit hat der Hotelmanager wenig. Diese ist für Ehefrau Birgit und Tochter Marie Sophie reserviert. Außerdem engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Wohnortgemeinde.