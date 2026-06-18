Österreich hat jetzt eine zweite „Alpenbarbie“. Denn Melissa Naschenweng gibt es seit Donnerstagabend offiziell doppelt. „Heute lerne ich meinen Zwilling kennen“, freute sich die 35-Jährige im Vorfeld der großen Enthüllung im Wiener Prater. Denn eine Wachsfigur der Kärntnerin steht ab sofort im berühmten Kabinett von Madame Tussauds.

Bereits im April dieses Jahres wurde die Nachricht verkündet. Nun ist die Wachsfigur fertig - und die Kärntnerin enthüllte ihr Ebenbild natürlich höchstpersönlich! „Wir freuen uns sehr, mit Melissa einen weiteren heimischen Star bei uns im Prater ausstellen zu dürfen. Die Zusammenarbeit hat mit ihr und dem Team wunderbar funktioniert“, so Lukas Rauscher, Pressesprecher aus dem Madame Tussauds Wien.

Pinke Lederhose

Pinke Lederhose, pinke Stiefel, pinkes Glitzer-Top - so präsentiert sich Melissa Naschenweng künftig im Wachsfigurenmuseum. Zum Dahinschmelzen, findet nicht nur die 35-Jährige selbst. „Ein surreales Gefühl und wahrscheinlich brauch ich noch ein paar Tage, bis ich das realisieren kann“, so Naschenweng.

Viel Prominenz aus Wachs

Madame Tussauds ist für realistische Wachsfiguren von Prominenten, historischen Persönlichkeiten und Sportstars bekannt. Die Figuren werden in aufwendiger Handarbeit hergestellt: Dabei werden unter anderem exakte Körpermaße genommen, Haut- und Haarfarben abgestimmt und jedes Detail – von Gesichtsausdruck bis Kleidung – individuell modelliert. Ziel ist es, eine möglichst realistische Darstellung der jeweiligen Persönlichkeit zu schaffen.