Weil sie ihren 15 Monate alten Sohn am 18. Februar in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) erwürgt haben soll, ist eine 30-Jährige am Donnerstag am Landesgericht Krems zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Mordes ist nicht rechtskräftig. Die Frau bekannte sich schuldig, nach der Tat hatte sie versucht, Suizid zu verüben. Kernthema im Prozess war die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit, die von den Geschworenen letztlich bejaht wurde.

Alle acht Laienrichter votierten bei der Hauptfrage nach Mord für „Ja“ . Bei der Frage der Zurechnungsfähigkeit lautete das Ergebnis 7:1.