„Pass auf, Armin“, schreibt ein Parteifreund des damaligen Grazer FPÖ-Klubchefs Armin Sippel. Im August 2020, also schon mehr als ein Jahr, bevor der große Finanzskandal der Grazer Blauen öffentlich wird, gibt es intern Unruhe. Es geht um seine Reisen nach Südamerika, sein Studium und um die Extra-Gage, die Sippel über eine Anstellung beim FPÖ-nahen Steirischen Verlagsverein bezieht, mit der er sein Polit-Gehalt aufpeppt. Das ist damals selbst intern nur wenigen bekannt.

„Bereite Dich vor!!!!!!“, warnt ihn der Parteifreund. Sippel bedankt sich für die Warnung, beruhigt aber: „Es ist alles sauber“. Aber: „Natürlich kann man solche Dinge nicht an die große Glocke hängen, da alles, was mit Parteifinanzen zu tun hat, äußerst sensibel ist.“ Sippel schreibt, er brauche die Anstellung, „um pensionsversichert zu sein“. Wäre „uns diese Möglichkeit mit dem Verlagsverein nicht eingefallen, wäre ich schon 2012 in den Nationalrat gegangen“.

Sippel und der Verlagsverein: eine Frage des Systems

Wen er mit „uns“ meint, bleibt offen. Sippel schreibt aber, quasi als Warnung für andere interne Kritiker: „Letztlich geht es hier nicht um mich, sondern um ein System, eine Budgetverwaltung, wo viele Persönlichkeiten in der Verantwortung sind.“

Kein Einzelfall also, sondern System. Das bestätigt Sabine H. in einer Nachricht kurz vor Sippels Rücktritt im Oktober 2021: „Jeder PaMi [Parlamentarischer Mitarbeiter] läuft über den Verlagsverein... ich damals auch ... und weiter? Ach diese Moralapostel!“ H. selbst war von 2006 bis 2010 beim Verlagsverein angestellt, davor bei der FPÖ Steiermark – bis die Partei 2005 aus dem Landtag geflogen ist.

Verlagsverein stellte die Personalkosten der Landes-FPÖ in Rechnung

Und an diesem Punkt interessieren sich die Ermittler im FPÖ-Finanzskandal auch für die Landespartei. Denn dieser Steirische Verlagsverein wurde durch Parteigelder der Blauen querfinanziert: Steuergeld – eben die Parteiförderung – fließt also an parteinahe Vereine und dann weiter an politische Mandatare. Konkret belegen das zwölf Rechnungen aus dem Jahr 2019: Unter dem Titel „Verleihung von Herrn Mag. Armin Sippel“ stellt der Verlagsverein Monat für Monat Sippels Gehalt der Landes-FPÖ in Rechnung. 2487,61 Euro waren das brutto für 20 Wochenstunden, im Juni und November kamen Urlaubs- und Weihnachtsgeld dazu.

Das legt nahe, dass die Landespartei also sehr gut Bescheid wusste. Interessant dabei: Die Landes-FPÖ hat sich ja als Privatbeteiligte dem Verfahren angeschlossen, also als Geschädigte. Gleichzeitig führt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt auch nach mehr als vier Jahren Ermittlungen Landeshauptmann Mario Kunasek weiter als Beschuldigten. Er ist seit 2015 steirischer FPÖ-Chef. Der Vorwurf der Ermittler: Beitragstäterschaft durch Unterlassung.

Kunasek über seinen Anwalt: „Entspricht nicht den Tatsachen“

Kunasek hat das stets zurückgewiesen und betont, transparent mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung lässt er nun über einen Anwalt ausrichten: Was hier insinuiert werde – nämlich dass die Landespartei über die Extra-Gage durch den Verlagsverein Bescheid wusste – „entspricht nicht den Tatsachen. Die Angelegenheit wird aber im Rahmen des Ermittlungsverfahrens und nicht über die Medien geklärt werden.“

Sippels Extra-Gage ist nur ein Teil von vielen im großen Finanzskandal, in dem mit Sippel Ex-Parteichef Mario Eustacchio und Ex-Parteisekretär Matthias Eder die Hauptbeschuldigten sind. Es geht um den Vorwurf der Untreue und des Betrugs. Eustacchio hat von Beginn an strafrechtliches Fehlverhalten zurückgewiesen, Eder hat eine Selbstanzeige gemacht, in der er sich als Alleinschuldigen darstellt. Diese Einzeltäter-These wurde durch mehrere Finanzgutachten erschüttert.