UN-Generalsekretär Antonio Guterres war am Dienstag überraschend in Haiti und entschuldigte sich für das Versagen der Internationalen Gemeinschaft in dem Karibikstaat. Er habe keine UN-Mission mobilisieren können, um die ausufernde Gewalt und den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung verhindern zu können. Während der Besuch und die bemerkenswerte Entschuldigung in den internationalen Medien einen breiten Widerhall fanden, war es in Haiti nur die zweitwichtigste Nachricht. Aufmacher in der Tageszeitung „Le Nouvelliste“ war am Mittwoch, dass Duckens Nazon, Stürmer der haitianischen Nationalmannschaft vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Brasilien am Samstag (2.30 Uhr) in Philadelphia nur individuell trainieren konnte.

Was diese Gewichtung vielleicht erklärt: Haiti wird seit Jahren von Bandengewalt gepeinigt, allein seit Januar wurden 2300 Menschen getötet, Tausende andere vertrieben. Die elf Millionen Menschen auf der Insel fühlen sich schon lange in ihrem Elend allein gelassen und glauben, dass die Welt sie aufgegeben hat. Daran kann auch ein „Pardon“ des UN-Chefs nichts ändern. Aber dass Haiti zum zweiten Mal überhaupt nach 1974 in Deutschland an einer WM teilnimmt, das ist eine Nachricht, die das geplagte Land den Hunger, die Angst und die Schießereien für einen Moment vergessen lässt. Die „Grenadiere“ und ihr mutiges Spiel gegen Schottland „haben uns glücklich gemacht“ und sogar für eine kurze trügerische Feuerpause rund um die drei Gruppenspiele gesorgt, berichtet der Filmemacher Arnold Antonin aus Port-au-Prince. „Und nun fiebern alle auf das Spiel gegen Brasilien hin.“

Spiel gegen die Idole

Für „Les Grenadiers“ ist diese Partie eine Begegnung mit den eigenen Idolen. Fast jeder Haitianer ist zum einen fußballbegeistert und zum anderen großer Fan Brasiliens und seines Fußballs. Und so könnte manch einer der Grenadiere am Freitag in Philadelphia versucht sein, beim Gegner während des Abklatschens vor dem Anstoß schnell noch ein Autogramm zu erbitten. Auch wenn Neymar, der wohl einzige aktuelle Repräsentant des „Jogo Bonito“ weiterhin wegen seiner wehen Wade fehlen wird.

Die Faszination für den brasilianischen Fußball in dem Inselstaat hat ihre Wurzeln in jahrzehntelanger Bewunderung des „Jogo Bonito“ und den spektakulären Spielstil der Granden um Pele, Socrates und Zico. Die damalige Vorliebe für Spektakel und Lebensfreude, die der brasilianische Fußball vermittelt, findet in der haitianischen Kultur starken Anklang. Zudem fühlen die Haitianer eine kulturelle und historische Nähe zu Brasilien, vor allem durch eine ähnliche Vergangenheit geprägt von Kolonialisierung und Sklaverei. „Für die Haitianer ist das Spiel gegen Brasilien fast ein Dilemma“, sagt Antonin. „Das Beste wäre ein Unentschieden.“

In der ersten Begegnung gegen Schottland hielt Haiti lange gut mit, scheiterte aber immer wieder vor dem Tor. Doch im ganzen Land war der Stolz ob der guten Leistung zu spüren. Dabei kennen die Menschen ihre Kicker so gut wie gar nicht. Haiti konnte wegen der Gewalt kein Qualifikationsspiel zu Hause austragen, zog dafür in den Inselstaat Curaçao um. Der französische Trainer Sébastien Migne hat das Land, das er trainiert, noch nie betreten. Die Vorbereitungen auf die Ausscheidungsmatches fanden meist virtuell statt, Trainingspläne und Taktiken wurden über die Distanz kommuniziert und man traf sich dann zu den „Heim“-Spielen auf der Karibikinsel Curaçao.

Hindernisse wurden überwunden

All diese Hindernisse machen die zweite Qualifikation Haitis nach 1974 für eine Weltmeisterschaft nur noch um so erstaunlicher. „Wir leben jeden Tag in Angst und Panik, aber als die Qualifikation feststand, ist das ganze Land auf die Straße gegangen und hat gefeiert“, erinnert sich Antonin. „Haiti zeigt so auch, dass wir kein verdammtes Land sind, aus dem nur schlechte Nachrichten kommen.“

Haitis Spieler auf der WM-Bühne © APA / AFP / Franck Fife

Migné hat bewiesen, dass er Talente aus der haitianischen Diaspora in Europa, insbesondere in Frankreich, erfolgreich mit den Spielern aus der MLS in den USA und abgelegenen Ligen wie in Iran und Ecuador kombinieren kann. Dazu ist es ihm gelungen, viele begabte Kicker dazu zu überreden, sich für die Qualifikation dem haitianischen Verband anzuschließen, nachdem sie zuvor in den Jugendauswahlen Frankreichs oder Belgiens gekickt haben.

Heute stützen das Team Spieler Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Josué Casimir (Auxerre) und Hannes Delcroix (Lugano) oder Duckens Nazon (Esteghlal, Iran). Hinzu kommen Talente wie Rechtsaußen Louicius Deedson (Dallas), der noch eine enge Verbindung in die Heimat hat. Deedson, der Haiti mit 15 Jahren verließ, um Fußball spielen zu können, schoss eines der beiden Tore im Spiel gegen Nicaragua. „Es gibt viele haitianische Talente, die nur auf die Gelegenheit warten, ihre Fähigkeiten zu zeigen,“ sagt der Spieler. „Aber so viel Talent in unserem Land wird durch die schlimme Lage vergeudet.“

Mit Josué Duverger gehört übrigens auch ein Spieler zum Kader, der in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei Cosmos Koblenz kickt. Der in Kanada geborene Duverger ist der dritte Torwart im haitianischen Kader.