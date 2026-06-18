In knapp einem Jahr ist es soweit. Die Elektrolichtbogenofenanlage (EAF) soll am Voestalpine-Standort in Donawitz in Betrieb gehen und jährlich rund 850.000 Tonnen grünen, CO 2 -reduzierten Stahl produzieren. Bereits seit 2023 wird gebaut, die erste Ausbaustufe neigt sich nun dem Ende zu und soll bis zum ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein. Damit will man CO 2 -Emissionen bis 2029 bereits um 30 Prozent reduzieren, ab 2030 mit der Aufnahme der maximalen Produktionskapazität von 1,5 Millionen Tonnen Stahl gar mehr als 90 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2019.

Hochöfen werden stillgelegt

„Die Bauarbeiten sind zeitlich und budgetär im Plan. Aber sie sind eine logistische Herausforderung“, beschreibt Herbert Eibensteiner, CEO der Voestalpine AG, „das größte Klimaschutzprojekt Österreichs“. Aktuell werde die Lichtbogenhalle fertiggestellt, bei der überdachten Schrotthalle, in der bis zu 27.000 Tonnen Schrott gelagert werden können, fehle bloß noch das Dach. Auch die Anbindung zur 220-kV-Hochspannungsleitung stehe de facto vor der Fertigstellung, wie Franz Kainersdorfer, Vorstandsmitglied und Leiter der Metal Engineering Division, informiert.

Nach der Inbetriebnahme des Elektrolichtbogenofen wird einer der beiden Hochöfen, die sich derzeit noch in Betrieb befinden, stillgelegt und auf Hybridbetrieb umgestellt. Ab 2030 soll schließlich die vollständige Umstellung auf eine elektrifizierte Stahlproduktion erfolgen und ein zweiter Hochofen sowie die Sinteranlage stillgelegt werden. Für diesen Ausbau ist eine Investition von 100 Millionen Euro vorgesehen. Zudem wird die Stromversorgung ausgebaut – für Greentec Steel wird an beiden Standorten in Donawitz und Linz, wo ebenfalls eine EAF-Anlage gebaut wird, etwa eine Terawattstunde zusätzlich benötigt. „Das sind 85 Windmühlen zusätzlich“, verdeutlicht Kainersdorfer. Eine dritte Sekundärmetallurgie-Linie und eine Erweiterung der Schrottlogistik seien auch notwendig.

Dennoch soll ein traditioneller Hochofen als Backup funktionstüchtig bleiben, betont Kainersdorfer. Bis dahin seien jedoch noch „offene Förderfragen“ zu klären. Die Investition der ersten Stufe für Donawitz und Linz beträgt unverändert 1,5 Milliarden Euro. Heuer ist noch die Montage der Kernaggregate sowie die Inbetriebnahme der Strom- und Schrottversorgung vorgesehen.

„Keine Kündigungen“

„Es werden vielleicht nicht alle Abgänge wieder besetzt, aber es kommt zu keinen Kündigungen“, macht Eibensteiner auf die Personalsituation aufmerksam. Mithilfe von Weiterbildungsprogrammen und neuen Berufsbildern will man die rund 5000 Jobs an den steirischen Standorten der Metal Engineering Division indirekt sichern.

Franz Kainersdorfer, Vorstandsmitglied und Leiter der Metal Engineering Division, und Herbert Eibensteiner, CEO der Voestalpine AG © KLZ / Klara Erregger

Die Materialien, die für die grüne Stahlerzeugung notwendig sind – ein Mix aus Schrott, flüssigem Roheisen und HBI (Hot Briquetted Iron) – sollen zukünftig durch interne Wiedereinsetzung von Schrott sowie Closed-Loop-Systeme mit dem Bahninfrastrukturbereich und Lieferverträgen mit Drittpartnern erworben werden. HBI soll großteils aus Texas kommen. „Ein Teil der Abwärme, die durch die Produktion entsteht, wird für die Fernwärmeversorgung der umliegenden Kommunen ausgekoppelt“, so Kainersdorfer. Auf die Frage, ob bereits Nachfrage nach grünem Stahl besteht, meint Eibensteiner: „Es tut sich was. Etwa in der Automobilindustrie.“