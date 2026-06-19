Wer die schmale Straße von Metnitz hinauf in die Wöbring fährt, merkt schnell: Hier oben auf 1200 Metern Seehöhe tickt die Zeit noch anders. Nicht nur, dass der Hof „Unterer Kusterer“ heuer vor genau 700 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt wurde, sondern dass man hier „Beim Simon“ – so wird der Bauernhof auch genannt – direkt in das Leben vergangener Jahrhunderte zurückversetzt wird.

Die Privatsammlung „Beim Simon“ ist kein gewöhnliches Museum – es ist eine Reise in eine Welt ohne Handy, Strom und Hektik. Schon die alte Holztür zur Stube knarrt wie aus einem Heimatfilm. Dahinter warten eine verrauchte Stube, schwere Holzbalken und unzählige Gegenstände, die Geschichten erzählen. Harald Wenzl (66) und seine Lebensgefährtin Elisabeth Schöffmann (64) haben über viele Jahre gesammelt, restauriert und aufgebaut.

Zeugen des harten Alltags

In der alten Rauchstube scheint es, als hätte die Bäuerin den Raum gerade erst verlassen. Schwarze Wände vom offenen Feuer, einfache Töpfe und jahrhundertealte Küchenutensilien zeigen, wie hart der Alltag früher war. Nur wenige Schritte sind es, dann erwartet die Besucher eine komplett eingerichtete Schulklasse: Holzbankreihen, Griffeln, mit denen man auf Schiefertafeln schreiben kann, erinnern an eine Zeit, in der Ordnung und Disziplin zum Schulalltag gehörten.

Besonders interessant sind die Werkstätten: Ob Zimmermann, Sattler, Schuster oder Maurer – überall sieht man originale Werkzeuge und Fotodokumentationen. „Im vorigen Jahr haben wir die Kreuzwegstationen geschaffen. Der Kreuzweg ist eine Fotodokumentation des von Johann Kasper in dreijähriger Arbeit von 1863 bis 1865 geschaffenen Werkes“, so die Museumsbesitzer. Ebenfalls seit heuer neu im Museum: die Gegenüberstellung „Einst-Heute“.

„Der Stall war für die Landwirtschaft nicht mehr geeignet, so hat sich das für eine Sammlung bestens angeboten“, so der ehemalige pensionierte Angestellte des Deutsch-Ordens-Krankenhauses in Friesach. Fazit: Das Museum wirkt nicht wie eine Ausstellung, sondern wie ein eingefrorener Moment aus einer anderen Zeit. Keine künstlichen Effekte, nur echtes Leben von früher. Das Privatmuseum von Harald Wenzl und Elisabeth Schöffmann zeigt eindrucksvoll, dass Geschichte nicht trocken sein muss. Man muss sie nur betreten.