Es sind schon ein paar Tage vergangen, und doch schwingt die Begeisterung noch mit, wenn Donovan Pines über das WM-Eröffnungsspiel der USA gegen Paraguay (4:1) spricht. „Das war eines der besten Spiele der US-Mannschaft seit langer, langer Zeit“, sagt der GAK-Profi. Der Abwehrspieler hat die Partie in Los Angeles nicht vor dem TV gesehen. Er war selbst im Stadion. „Ich muss zugeben, dass es ein bisschen bittersüß für mich war. Natürlich willst du selbst auf dem Rasen stehen.“ Zwei mal spielte der 28-Jährige bisher für das us-amerikanische Nationalteam, das bislang letzte Mal ist jedoch schon fünf Jahre her. „Ich kenne einige Spieler, die da beim WM-Eröffnungsspiel gespielt haben, persönlich. Mit ein paar habe ich gespielt, andere kenne ich seit der Jugend als Gegenspieler“, sagt Pines. „Sie auf der größten Bühne zu sehen war ein bisschen surreal. Es war ein wunderschöner Tag mit einem wunderschönen Ergebnis.“

Gemeinsam mit Freunden und Familie mischte sich Pines unter die Zuschauer. „Ich wollte inkognito bleiben, aber ich wollte auch mein eigenes Nationalteam-Trikot tragen“, sagt der 1,96 Meter große Defensivspieler und lacht. Also zog er sein Pines-Dress mit der Nummer vier an. „Weil es einfach eine Ehre ist, so ein Trikot zu besitzen. Es war auch cool, dass mich einige Fans erkannt und angesprochen haben.“

Gestern Abend ging noch eine Nachricht Richtung Seattle, wo das US-Team heute (21 Uhr MESZ) auf Australien trifft. Motivierende Worte für die Ex-Mitspieler? „Nein, ich werde Jacob Italiano schreiben und ihm Glück wünschen. Es freut mich, dass er bei der WM spielt.“ Pines‘ GAK-Mitspieler hat mit Australien das erste Spiel gegen die Türkei mit 2:0 gewonnen und dabei 73 Minuten mitgewirkt. „Ich kann jedem Fußball-Fan nur empfehlen, dieses Spiel zu schauen. Es wird ein enges Match, in dem es hin und her gehen wird. Ich glaube an ein 1:1 oder 2:2.“ Damit würden wohl beide Teams gut leben können, mit vier Punkten ist man so gut wie sicher in der K.o.-Phase. „Natürlich würde ich das Spiel gerne mit Freunden gemeinsam schauen. Aber ich bin auch froh, dass ich wieder in Graz bin. Ich habe das hier vermisst.“

Und abschließend klärt der Amerikaner noch die Frage aller Fragen, die im Laufe dieser WM gestellt wird. Heißt es „Soccer“ oder „Football“? „Ich bin schon mehr als zwei Jahre in Europa. Für mich heißt das auf jeden Fall ,Football‘. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, den Fußball ,Soccer‘ zu nennen.“ Und doch würde er alles dafür geben, wieder einmal im „U.S. Men‘s National Soccer Team“ dabei zu sein. „Ich kann ohnehin nur versuchen, mein Bestes zu geben. Vielleicht werde ich dann wieder einmal einberufen.“