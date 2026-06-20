Wenn der eigene Sohn auf dem grünen Rasen um den Weltmeistertitel kämpft, sind die stolzen Eltern zumeist nicht weit entfernt und fiebern auf der Tribüne mit dem eigenen Nachwuchs mit. Für einige Mamas und Papas bietet sich bei dieser WM-Endrunde aber gleich die Möglichkeit, mit mehreren Nationen mitzufiebern. Gleich sieben Brüderpaare gehen in Amerika auf die Jagd nach dem Titel. Kurios: Nur drei davon spielen für dieselbe Nationalmannschaft.

Das prominenteste Duo mit den besten Aussichten auf den WM-Pokal kommt diesbezüglich aus Frankreich. Lucas und Theo Hernandez wurden beide in das Aufgebot von Teamchef Didier Deschamps berufen und sind auch aufgrund des starken Auftritts beim 3:1-Auftaktsieg gegen den Senegal absolute Titelfavoriten. Während der jüngere Bruder Theo (28 Jahre) in der Starformation stand, saß der 30-jährige Lucas im ersten Gruppenspiel nur auf der Bank. Vor vier Jahren sah dies noch gänzlich anders aus. Im ersten WM-Spiel der Endrunde 2022 gegen Australien stand der ältere Hernandez-Sohn in der Startelf, wurde aber in der 13. Minute nach einer schweren Verletzung vom jüngeren Bruder ersetzt. Die Partie wurde mit 4:1 gewonnen, der Titel im Finale gegen Argentinien aber verspielt.

Exoten und verschiedene Nationen

Endspiele, von denen die nächsten Brüderpaare wohl nur träumen können. Zwar spielen auch Leandro und Juninho Bacuna sowie Deroy und Laros Duarte für dieselbe Nation, vom Titelfavoriten ist man aber ein gutes Stück weit entfernt. Die Bacuna-Geschwister erfüllten sich mit der Qualifikation für die Endrunde einen Traum und sind mit Curaçao der größte Außenseiter in Amerika. Gegen Deutschland kam man zum Auftakt zwar mit 1:7 ordentlich unter die Räder, dafür spielten beide auf der linken Seite über 90 Minuten durch. Einen Überraschungserfolg feierten hingegen die Brüder Duarte mit der kapverdischen Auswahl. Beim 0:0 gegen Spanien begann der 26-jährige Deroy im Mittelfeld. In der 61. Minute kam für ihn dann der drei Jahre ältere Laros ins Spiel und sicherte den historischen Punkt ab.

Für die Eltern von Guela und Desire Duoe gestaltet sich die Endrunde in diesem Jahr etwas komplizierter. Der 21-jährige Desire feierte mit Frankreich den Sieg gegen den Senegal und stand dabei sogar in der Startelf. Während sich der PSG-Star für sein Geburtsland und jenes seiner Mutter entschied, spielt Bruder Guela für das Heimatland seines Vaters: die Elfenbeinküste. Am 23. März 2024 gab es sein Debüt für die Ivorer im Freundschaftsspiel gegen Benin. Der 23-Jährige vom RC Straßburg absolvierte davor bereits einen Lehrgang mit der U23-Auswahl der afrikanischen Nationalmannschaft. Bei der diesjährigen Endrunde stand er beim 1:0 gegen Ecuador in der Startformation. Auftakterfolge gab es auch für Harry und John Souttar – mit zwei verschiedenen Nationen. Während der 29-jährige John für sein Geburtsland Schottland spielt, wo Papa Jack in den 70er-Jahren als Profi aktiv war, entschied sich Harry (27) aufgrund der Herkunft seiner Mutter für Australien – trotz einiger Auftritte in schottischen Nachwuchsauswahlen.

Zwei Brüder, zwei Nachnamen

Im selben Verein, aber in zwei verschiedenen Nationalteams spielen Inaki und Nicolas Williams. Die Söhne einer liberianischen Mutter und eines ghanaischen Vaters stehen auf Klubebene in ihrem Geburtsort Bilbao bei Athletic unter Vertrag. Ihre Eltern machten sich einst aus Afrika nach Spanien auf, während Mutter Maria mit Inaki schwanger war. Den Namen hat er deshalb von einem spanischen Priester, der ihnen beim Grenzübergang half. Der 32-Jährige entschied sich nach einem Spiel für Spanien 2016 im Juli 2022 für die ghanaische Nationalmannschaft. Sein jüngerer Bruder Nicolas zählt bei der „Furia Roja“ zu den absoluten Shootingstars. Der 23-Jährige hatte großen Anteil am spanischen EM-Titel 2024.

Während all diese Brüderpaare fußballerisch zumindest eines eint, nämlich der Nachname auf dem Trikot, sieht das bei Derrick Luckassen und Brian Brobbey anders aus. Zurückzuführen ist das auf den familiären Hintergrund. Beide haben zwar dieselbe Mutter, aber verschiedene Väter. Luckassen (30) läuft erst seit diesem Jahr für die ghanaische Nationalelf auf, während Brobbey (23) sich nach Jahren im Nachwuchs auch auf höchster Ebene für sein Geburtsland Niederlande entschied.