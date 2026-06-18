Als erste Ausstellung im frisch renovierten Künstlerhaus eröffnete die Schau „sprachlos“ mit Werken von sechs jungen Künstlern, die es ins Finale des Wettbewerbes um den Nachwuchspreis Bildende Kunst geschafft hatten. Und die vielschichtige Präsentation, die zum dritten Mal von der Galerie 3 veranstaltet wird, macht deutlich: Keine Rede von Sprachlosigkeit in der Kunst aus Kärnten!

Verena Walzl © JOHANNES PUCH

Vogel an der Kette

Mit einer dreiteiligen Installation gewann die Wolfsbergerin Verena Walzl, die 2013 auch den zweiten Platz beim Kärntner Lyrikpreis erreicht hatte, den Hauptpreis beim Nachwuchswettbewerb für Bildende Kunst (5000 Euro). Die Arbeit mit Text und Sprache zog sich schon bei ihrem Studium an der Akademie in Wien durch ihr Werk. Im Künstlerhaus lässt Walzl den Bronzeguss eines Vogels an einer Kette über einem Paravent aus Spiegeln schweben. Es ist eine Spottdrossel, ein Singvogel, der andere Vögel und sogar Alarmanlagen und Handyklingeltöne nachahmen kann. Vom Verlust der Stimme, die für Authentizität steht, von Selbstreflexion und Imitation erzählt diese kluge gesellschaftspolitische Arbeit, die mit einem Künstlerinnenbuch mit historischen Anleitungen zur Abrichtung von Singvögeln ergänzt wird. „Wollen wir wirklich weiter sprachlos bleiben und uns mit Imitationen zufrieden geben?“, fragen in ihrer Laudatio Michaela Monschein und Tina Teufel, zwei der insgesamt acht Jurorinnen des Bewerbes.

Leonie Marcella Pirker © JOHANNES PUCH

Verbindung von Text und Textil

Mit einem „Zeichensystem jenseits der Sprache und Schrift“ (Juror Michael Huber) erreichte Leonie Marcella Pirker den zweiten Preis (3000 Euro). Die fünfteilige gestrickte Arbeit beeindruckt durch die Verbindung von Text und Textilem, besteht aus großformatigen Tapisserien, „in denen sich zeichnerische und textile Logiken ineinander verschränken“ (Pirker). Die einzige klassische, großflächige Malerei steuert der einzige männliche Finalist bei: Der Villacher Raul Lile erhielt den dritten Preis für sein Traumbild „Echo“ (2000 Euro). „Die Perspektive dieses Bildes ist inspiriert von Filmeinstellungen, von Spaghetti-Western von Sergio Leone (...) Echos aus einer Vergangenheit oder gar einer Wunschfantasie, die nur noch ein seelischer Schatten sind“ (Jurorin Nike Dreyer).