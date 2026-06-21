ANTWORT: Fairer Wettbewerb ist das Herzstück des EU-Binnenmarkts. Staatliche Hilfen für einzelne Unternehmen verzerren die Wettbewerbsbedingungen und sind deswegen nicht erlaubt (Beihilfeverbot). Kein Mitbewerber soll unsachliche Vorteile durch Beihilfen haben.

Aber: Keine Regel ohne Ausnahmen – diese unterliegen allerdings der Kontrolle der Europäischen Kommission: Ihr sind Beihilfen anzuzeigen und sie kann sie genehmigen. In der COVID-19-Pandemie wurden solche Ausnahmen großzügig und sehr schnell etabliert. So wurden etwa Zuschüsse bis zur Grenze von 2,3 Millionen Euro pro Unternehmen für den Lockdown-Umsatzersatz und den Ausfallsbonus vonseiten der Kommission erlaubt.

Später erst fragte man sich, ob diese Grenze für eine Unternehmensgruppe insgesamt oder für jede einzelne (Tochter-)Gesellschaft anzuwenden ist. Und so hat nun der Oberste Gerichtshof entschieden (1Ob23/26b), dass die Grenze insgesamt für die gesamte Unternehmensgruppe gilt. Man beurteilt eine solche wie sonst auch im europäischen Wettbewerbsrecht als eine wirtschaftliche Einheit. Umsatzersatz- und Ausfallsbonus-Zahlungen an mehrere Gesellschaften einer Unternehmensgruppe mit insgesamt mehr als 2,3 Millionen Euro gehen also über den Rahmen der Genehmigung der Kommission hinaus und sind somit europarechtswidrig. Hätte man die Frage eigentlich dem EuGH vorlegen müssen – prinzipiell entscheidet er zum Europarecht, nicht der OGH? Der überraschende Zugang des OGH: Nein, das entscheidet er gleich selbst.

Die Folge: Die Republik wird zu Unrecht gezahlte Beihilfen nun zurückfordern (müssen). Zunächst scheint das schön für den Finanzminister, so kommt er vielleicht den Planzahlen seiner Doppelbudgets näher; für die Unternehmen, die davon nicht ausgingen, ist es eine böse Überraschung – längerfristige Konsequenzen sind abzuwarten, befürchtet werden vermehrte Insolvenzen.

Walter Doralt und Gila Koch lehren am Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht.