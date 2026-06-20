Einen ganzen Stall voll edler Rösser, wohlerzogen und stubenrein. Noch dazu aus hauseigener Züchtung. Diesen Traum haben sich Birgit und Stefan Ambros aus Rohrbach am Fuße des Kulms erfüllt. Wobei es der Wunsch von Tochter Fabienne (14) war, die bis vor einigen Jahren begeistert von Pferden war. Heute ist ihre Leidenschaft fürs Reiten jener für Kampfsport gewichen, dafür legt sie selbst tatkräftig Hand an die Vierbeiner.

Die Familie Ambros aus Rohrbach bei Pischelsdorf © Katharina Lagler

Die Pferde von Familie Ambros sind nämlich aus Holz und entstehen in mehrtägiger Handarbeit. Stefan Ambros (51), hauptberuflich technischer Leiter, baut die Tiere, seine Gattin Birgit (46) und Tochter Fabienne verpassen ihnen einen edlen Anstrich. Dann dürfen die Rösser entweder den wunderschönen Ausblick vom Schauraum neben dem Wohnhaus genießen oder zu den neuen Besitzern übersiedeln.

Vorrangig sind das natürlich junge Pferdefans, wie Birgit Ambros sagt. Aber auch Reitställe setzen zu Trainingszwecken auf die Holzpferde. Die kleinste Variante, ein Pony, findet sich etwa – mit einem Buchstaben- und Zahlenspiel bemalt - in einem Kindergarten.

Im Sortiment hat Familie Ambros vier Modelle, die sich hauptsächlich in der Größe unterscheiden: Von dreijährigen Pferdenarren bis zu Erwachsenen findet hier jeder das passende (Haus-)Tier.

Dabei legt man nicht nur Wert auf regionale Rohstoffe, sondern auch auf Sicherheit: „All unsere Produkte sind auf Spielzeugtauglichkeit getestet, von der Mähne bis zum Schweif“, betont Birgit Ambros, die sich auch um den Vertrieb kümmert. Zum Pferd kann man auch passende Voltigiergriffe sowie Holzkarotten, wahlweise mit Glitzer-Effekt, bestellen.

Neuer Look jederzeit möglich

Das Stichwort „Longevity“ ist bei Stefan Ambros nicht nur eine leere Hülle: „Unsere Pferde sind langlebig. Man kann sie reparieren oder sogar die Größe verändern.“ Auch optisch ist eine Verjüngungskur jederzeit möglich. So kann die Mähne etwa erneuert werden, sollte sie von jungen Reiterinnen und Reitern etwas zu oft gestutzt werden.

Seit kurzem versendet die Familie innerhalb Österreichs und Deutschlands © Katharina Lagler

Überhaupt ist jedes Tier ein Unikat. Birgit und Fabienne Ambros bemalen viele ihrer Modelle nach Fotos von echten Pferden. Auch die Maulform kann an bereits vorhandenes Zaumzeug angepasst werden. „Wir haben uns immer weiterentwickelt und viele Kundenwünsche aufgegriffen, seit wir 2018 die ersten Pferde gebaut haben“, erzählt Stefan Ambros.

Seit kurzem versendet die Familie innerhalb Österreichs und Deutschlands. Ihre Pferde genießen einen guten Ruf. „Einmal kam eine Familie extra aus Vorarlberg zu uns. Das ist natürlich eine große Ehre.“ Und schließlich machen die Ambros' noch einen weiteren Traum wahr: Neben den Pferden kann man bei ihnen auch ein Einhorn fürs eigene Kinderzimmer bekommen. Kein Wunder, dass so manches Kind ihren Schauraum bereits für die Werkstatt des Christkinds hielt.