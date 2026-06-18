Was jetzt kommt, stellt den Frühstart des heurigen Sommers im Mai noch deutlich in den (wenig kühlenden) Schatten. Die Temperaturen im Land legen ab Freitag noch einmal einen Sprung nach oben hin, am Wochenende könnte vereinzelt sogar die 35-Grad-Schwelle erreicht werden. Doch die Zwischenvisite des Hochsommers bleibt nicht ganz ungetrübt: Die Gewitterneigung ist an den meisten Tagen erhöht.

Bereits am Donnerstagabend kann es im Bereich des Randgebirges und im Wechselland ab dem späteren Nachmittag krachen. Die Temperaturen kratzen bereits am 30er. Der Freitag schaufelt noch ordentlich heiße Luft nach und lässt die Werte im ganzen Bundesland auf 30 bis 33 Grad klettern. „Der Tag ist außerdem der stabilste der Hitzewelle. Die Luft ist trocken und es wird wohl keine Gewitter geben“, sagt Christian Pehsl, Meteorologe bei der Geosphere Austria.

35 Grad könnten an einzelnen Orten fallen

Das ändert sich mit dem Samstag allerdings wieder. Die Hitze legt zunächst noch ein Schäuferl nach, im Süden des Landes sind flächendeckend bis zu 34 Grad zu erwarten. „An einzelnen Orten ist es durchaus möglich, dass auch der 35er fällt“, sagt Pehsl. Die Nacht auf Samstag könnte Teilen des Landes die erste Tropennacht des heurigen Jahres mit Temperaturen dauerhaft oberhalb der 20-Grad-Marke bescheren.

Anders als der Freitag präsentiert sich der Samstagnachmittag jedoch wieder instabiler. „Vor allem nahe den Gebirgen können punktuelle Gewitter auftreten, die durchaus auch heftig ausfallen können“, sagt Pehsl. Am Sonntag, der abermals Temperaturen von 34 Grad im Gepäck hat, sind auch der Süden und Osten der Steiermark nicht mehr vor Gewittern sicher.

Auch in die neue Woche hinein bleibt uns die Hitze erhalten. Die Höchstwerte liegen weiterhin deutlich oberhalb der 30-Grad-Marke, die Zeichen stehen dann allerdings wieder auf stabilere Wetterbedingungen.