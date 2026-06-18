Am Donnerstag gegen 4.30 Uhr lenkte eine 26-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ihr Auto auf der Südautobahn A2 in Fahrtrichtung Villach. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf dürfte sie auf Höhe Wernberg rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. In weiterer Folge prallte die 26-Jährige gegen die Straßenböschung und kam mit dem Fahrzeug, laut Feuerwehr ein Klein-Lkw, auf der Seite liegend zum Stillstand.

Rettungseinsatz

Die 26-Jährige wurde nach Erstversorgung durch die Rettung mit leichten Verletzungen ins LKH Villach verbracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Im Einsatz standen die FF Wernberg und Velden mit insgesamt 27 Kräften.