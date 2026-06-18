Der UVP-Bescheid ist da, die Landesbehörde hat also grünes Licht für den Bau der Müllverbrennungsanlage vulgo Energiewerk gegeben. Es soll ja neben dem Ressourcenpark in der Sturzgasse entstehen, um dort nicht recyclefähigen Restmüll aus dem Großraum Graz zu verbrennen und in Fernwärme und Strom zu verwandeln. 250 Millionen Euro sind an Investitionsmitteln geplant.

Die Idee dafür gibt es schon lange, mit der Explosion der Energiepreise 2022 durch den Überfall Russlands auf die Ukraine holten Koalition und Holding das Projekt aus der Schublade. Widerstand, mitten in Graz Müll zu verbrennen, gab es zunächst keinen. Lediglich eine kleine Gruppe von Aktivbürgern war von Beginn an dagegen. Seit einigen Monaten macht aber auch die ÖVP dagegen mobil und fordert eine „Neubeurteilung des gesamten Projektes“ ein, weil zu viele Fragen offen seien.

Wie soll sich die 250-Millionen-Euro-Investition rechnen soll

Klubchefinnen unter sich: Sahar Mohsenzada (KPÖ) und Anna Hopper (ÖVP) © Stefan Pajman

Eine davon: Wie wird sich die Mega-Investition in Zukunft auf die Müllgebühren durchschlagen? Das will ÖVP-Klubchefin Anna Hopper heute im Gemeinderat von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) wissen. Denn obwohl Eber der Stadt einen Sparkurs verordnet hat, hält er am Energiewerk fest, weil es sich finanziell selbst tragen soll. „Da stellt sich zwangsläufig die Frage, über welche Einnahmen die Finanzierung der Investitions- und Betriebskosten erfolgen soll“, so Hopper. Ihre Befürchtung: durch höhere Müllgebühren.

Da schüttelt Eber aber entschieden den Kopf. Die Ansage: „Das Energiewerk Graz wird nach derzeitiger Planung nicht zu höheren Müllgebühren für die Grazerinnen und Grazer führen.“ Das Projekt ist als „wirtschaftlich selbsttragendes System konzipiert und finanziert sich durch Einsparungen bei externen Entsorgungsleistungen, geringere Transportkosten, zusätzliche Einnahmen aus Verwertungsleistungen für umliegende Abfallwirtschaftsverbände sowie durch den Wegfall von Erdgasimporten“.

Energie Graz hat bereits Müllabnahmeverträge mit Abfallwirtschaftsverbänden geschlossen

Das Hauptargument also: Derzeit zahlt die Stadt dafür, dass der nicht recyclefähige Restmüll zu anderen Verbrennungsanlagen transportiert werden muss; künftig bekommt man Geld, weil man neben dem eigenen auch Müll aus dem Großraum Graz verwertet. Abnahmeverträge mit den Abfallwirtschaftsverbänden Bruck-Mürzzuschlag, Leibnitz, Deutschlandsberg und Graz-Umgebung hat man bereits abgeschlossen.

Das Energiewerk ist zentraler Teil der Strategie, die Fernwärme zu dekarbonisieren, also möglichst unabhängig von Gas zu bekommen. Aktuell werden rund 1200 GWh im Jahr verbraucht, die Müllverbrennungsanlage soll ab 2029/30 gut 180 GWh liefern. Eber betont in diesem Zusammenhang: Auch für die Fernwärmekunden „sind durch das Energiewerk keine Preiserhöhungen zu erwarten“.

KPÖ hat Energiewerk zur Koalitionsbedingung erhoben

Hopper sieht ihre Aufgabe darin, bei so einem Großprojekt „Fragen zu stellen, die bislang nicht beantwortet sind“. Diesbezüglich verweist Eber auch auf das Kontrollamt, das „das Projekt nach Vorliegen der endgültigen Investitionskosten umfassend prüfen“ werde. Diese Prüfung soll dann Grundlage für den konkreten Baubeschluss durch den Gemeinderat sein, der Ende 2026 oder Anfang 2027 erfolgen soll – wenn es dann auch im neu zusammengesetzten Gemeinderat eine Mehrheit dafür gibt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hat sich ja demonstrativ festgelegt: Für sie ist das Energiewerk eine Koalitionsbedingung.