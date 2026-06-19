Seit der Eröffnung im Juni 2016 hat sich das Tageszentrum Möllbrücke (TZMÖ) zu einer wichtigen Anlaufstelle für pflegebedürftige ältere Menschen entwickelt. Inzwischen kann auf das zehnjährige Bestehen der Einrichtung zurückgeblickt werden. Es ist ein besonderes Jubiläum für das gesamte Team. Dieses setzt sich aktuell aus rund 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammen. Sie kümmern sich unter anderem in der Bettenstation, der Tagesstätte und im Betreuten Wohnen um rund 50 Personen, die im TZMÖ als „Gäste“ bezeichnet werden. Der Leitsatz „einzigartig und sozialinnovativ“, mit dem das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte startete, wurde beibehalten.

Das Motto umfasst unter anderem flexible Strukturen statt starrer Tagesabläufe, um eine selbstbestimmte Alltagsgestaltung zu ermöglichen. Zudem wird auf einen „sehr hohen Pflegeschlüssel“ gesetzt, wie Geschäftsführerin Brigitte Stocker schildert: „Wir verstehen uns als privates Dienstleistungsunternehmen mit Hotelcharakter und bieten ein breites Spektrum an Betreuungsmöglichkeiten an. Dieses reicht von der Übergangspflege nach einem Krankenhausaufenthalt über Kurzzeitpflege zur Entlastung von pflegenden Angehörigen bis hin zur Langzeitpflege.“ Das Ziel sei es, pflegenden Angehörigen zeitliche Flexibilität für kurze Reisen, Termine oder eine Auszeit zu ermöglichen.

Geschäftsführerin Brigitte Stocker © TZMÖ

Die Anforderungen ändern sich

Ergänzt wird das Betreuungsangebot durch eine vom Land Kärnten geförderte Tagesstätte. Diese ist Montag bis Freitag geöffnet. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit gemeinsamen Aktivitäten wie Backen oder Singen. Zudem finden Veranstaltungen sowie Bewegungsrunden statt. Auch tierische Besuche – beispielsweise von Ponys – stoßen auf großes Interesse der Gäste. „Im Betreuten Wohnen gestaltet der Gast seinen Alltag selbstbestimmt und kann an Veranstaltungen, Ausflügen oder Vorträgen teilnehmen. Zudem stehen Angebote wie Arztbesuche, Apothekendienst, Friseur, Maniküre, Pediküre, Physiotherapie und Massagen zur Verfügung. Die gelebte Gemeinsamkeit sorgt für Abwechslung und für viele fröhliche Momente, die das Leben auch im fortgeschrittenen Alter lebenswert machen“, sagt Stocker, die das Unternehmen von Beginn an führt.

In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen in der Pflege laufend verändert. Viele ältere Menschen wünschen sich mehr Flexibilität, um ihren Alltag aktiv mitzugestalten. Darauf reagiert das Team mit einer Weiterentwicklung seines Services. Dabei werden mehrere Schwerpunkte verfolgt, unter anderem zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. „Nach zehn Jahren blicken wir nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorne und setzen auf Wachstum. Damit verbunden ist der Wunsch, auch künftig auf veränderte Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen eingehen zu können“, sagt Stocker.

Ein Plan für die Zukunft

Das zehnjährige Bestehen wird Anfang Juli zusammen mit Gästen, Angehörigen und Wegbegleitern gefeiert. Der Theaterwagen Porcia gestaltet das Programm mit. Erste Pläne für die Zukunft der Pflegeeinrichtung gibt es bereits. Modernisierungsarbeiten waren bislang nicht notwendig, jedoch soll die IT-Landschaft weiterentwickelt werden. Im Fokus steht die Pflegedokumentation, die durch den Einsatz moderner Software mit Spracherkennung erleichtert werden soll.