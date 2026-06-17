Die Causa hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt: 250.000 Euro fehlen dem „Aktiven Tierschutz Steiermark“ für einen neuen Außenbereich des Tierschutzhauses Arche Noah am Grazer Neufeldweg. Diese Summe für das längst im Bau befindliche Projekt war eigentlich von der Stadt Graz erwartet worden, dürfte nun aber doch nicht fließen.

Ungeachtet dessen wurde am Mittwoch der erste Bauabschnitt des neuen Hundebereichs eröffnet. Und zum Einstand gab es für die Verantwortlichen des Tierheims eine angenehme Überraschung. Veranstalter Klaus Leutgeb, ein bekennender Tierfreund, der zuletzt mit einer Spende zur Rettung des Buckelwahl Timmy vorstellig geworden war, springt in Absprache mit dem zuständigen Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) mit 50.000 Euro in die Bresche und macht so zumindest einen Teil der ausgebliebenen Mittel wett. „Ich unterstütze die Arche schon seit langem und ich hoffe, dass unsere Unterstützung heute ein Ansporn an die Stadt und die anderen politischen Vertreter ist, Verantwortung zu übernehmen“, wird Leutgeb in einer Aussendung der Arche Noah zitiert.

Die neuen Hundezwinger sind modern ausgestaltet © Arche Noah

16 moderne Hundezwinger stehen künftig zur Verfügung

Nach jahrelanger Planung und Vorbereitung stehen künftig laut „Aktivem Tierschutz“ 16 moderne Hundezwingeranlagen zur Verfügung. Die Kosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf rund eine Million Euro. Der Umbau war notwendig geworden, weil die bestehende Infrastruktur den Anforderungen moderner Tierheimarbeit nicht mehr entsprochen hatte. In den vergangenen Jahren musste die Arche Noah zunehmend Hunde aus behördlichen Abnahmen sowie aus Fällen von Vernachlässigung und Misshandlung aufnehmen. Der neue Bereich bietet mehr Platz, größere Ausläufe, Rückzugsmöglichkeiten sowie verbesserte Sicherheits- und Hygienestandards.

Amesbauer betonte die Bedeutung des Projekts für den steirischen Tierschutz. Der neue Hundebereich sei nicht nur für das Tierwohl wichtig, sondern verbessere auch die Arbeitsbedingungen und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Dem Verein fehlt nun ein fix kalkulierter Betrag für offene und künftige Rechnungen“, erklärte Obmann Charly Forstner mit Blick auf die immer noch offene Finanzierungsfrage. Die Arche Noah werde den Umbau dennoch fortsetzen.