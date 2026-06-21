Donald Trump hat eine echte Migrationswelle losgetreten. Seitdem der Republikaner wieder im Weißen Haus sitzt, verlassen viele seiner Kritikerinnen und Kritiker die USA. So auch Stephen. Er ist gerade dabei, seine österreichisch-ungarischen Wurzeln zu entdecken. Mit Trump im Weißen Haus fürchtet der jüdische New Yorker, dass der „Faschismus in den USA offen ausbricht“. Deshalb will er die Staatsbürgerschaft der alten Heimat wiedererlangen. Aber das ist nicht so einfach.

Für die österreichische Staatsbürgerschaft müsste seine Familie von den Nazis vertrieben worden sein. Aber seine Großeltern sind schon weit vor 1900 ausgewandert. „Und die stammten auch nicht aus Wien, wie es mir meine Mutter früher erzählt hat, leider.” Sondern womöglich aus der heutigen Ukraine. Inzwischen hat er herausgefunden, dass eine seiner Großmütter in Rumänien geboren wurde. Rumänien gibt zwar die Staatsbürgerschaft an die Enkel von Auswanderern, jedoch nur, wenn diese rumänisch sprechen. Damit kann er nicht dienen. Also bleibt offen, wie es mit Stephen weitergeht. Ähnlich geht es seit Trumps Rückkehr in das höchste Amt im Staat vielen Amerikanern. Sie wollen die USA verlassen oder beantragen zumindest einen europäischen Zweitpass zur Sicherheit. Auch Prominente sind darunter, wie etwa George Clooney, der mit seiner Frau Amal nach Südfrankreich zog, oder Rosie O‘Donnell, die nach Irland emigrierte, noch mehr aber normale Mittelständler.

Was die Zahlen zeigen

Allein ist der New Yorker Stephen mit seinem Schicksal also nicht. Eine Erhebung des Harris-Instituts unter 6358 Amerikanern hat ergeben: 42 Prozent überlegen, auszuwandern. Bei den Unter-45-Jährigen ist es mehr als jeder Zweite. Eine Umfrage des Gallup-Instituts zeigt: Mittlerweile spielen doppelt so viele Amerikaner mit dem Gedanken, das Land zu verlassen, wie noch vor zehn Jahren. Die Gründe? Die politische Situation, die hohen Preise, die Gesundheitsversorgung. Nach einer Schätzung des Brookings Institute hat Amerika im Jahr 2025 mindestens 10.000, wenn nicht gar 295.000 Einwohner verloren. Wobei hierzu auch die von Trump Deportierten zählen sowie der Rückgang der Zuwanderung und der Geburtenrate.

Neben Stephen gibt es zahllose Beispiele. Robert, ein afroamerikanischer Professor aus New Orleans und mit einem Franzosen verheiratet, sucht um die französische Staatsbürgerschaft an. In den USA sei bald kein Platz mehr für ihn, glaubt er. Er lehrt über die Geschichte der Schwarzen in Amerika, auch die der Sklaverei. „Und das wird unter Trump wahrscheinlich demnächst verboten”, sagt er. Nicht alle zieht es nach Europa. Das State Department schätzt, dass mittlerweile 1,6 Millionen US-Bürgerinnen und Bürger in Mexiko leben. Andere zieht es nach Kanada. Die USA – sie spüren Trump. 2025 haben laut dem Independent 5000 Amerikaner ihre Staatsbürgerschaft zurückgelegt, 2009 waren es 200 bis 400.