Royal Ascot ist eines der wichtigsten Rennsport‑Ereignisse im Terminkalender der Royals und Promis. Jedes Jahr trifft sich die High Society zur fünftägigen Veranstaltung in der Nähe von London. Einer der Höhepunkte ist die königliche Prozession, bei der Mitglieder der Königsfamilie in Pferdekutschen über den Rasen fahren und anschließend die Rennen besuchen.

Gleich am ersten Tag sorgte ein besonderes Debüt für Gesprächsstoff. Harriet, die Ehefrau von Peter Phillips und damit die Schwiegertochter von Prinzessin Anne, nahm erstmals als Mitglied der königlichen Familie an der traditionsreichen Veranstaltung teil. Gemeinsam mit ihrem Ehemann zeigte sie sich bei der berühmten Kutschenprozession und zog damit die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich. Die beiden gaben sich erst vor rund zwei Wochen in der englischen Grafschaft Gloucestershire das Ja-Wort.

Die schönsten Bilder aus Ascot:

Royal Ascot erstreckt sich über fünf Tage und endet am Samstag, 20. Juni. An jedem Veranstaltungstag stehen sieben Rennen auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählen die Queen Anne Stakes am Eröffnungstag, die Prince of Wales‘s Stakes am Mittwoch, der berühmte Ascot Gold Cup am Donnerstag sowie die Queen Elizabeth II Jubilee Stakes am Abschlusstag. Insgesamt werden rund 300.000 Besucher erwartet.