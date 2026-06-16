BMW verschärft angesichts der Krise am chinesischen Automarkt und der wirtschaftlichen Folgen des Nahostkonflikts seinen Sparkurs. Der deutsche Autobauer senkte am Dienstagabend überraschend seine Prognose für das laufende Jahr deutlich.

Für die Autosparte erwartet der im deutschen Leitindex DAX notierte Konzern nun nur noch eine operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 1 bis 3 Prozent. Bisher war BMW von 4 bis 6 Prozent ausgegangen. An der Börse reagierten Anleger prompt: Die BMW-Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mehr als fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs.

Vorsteuergewinn geht deutlich zurück

Auch die weiteren Geschäftsaussichten beurteilt der Konzern inzwischen deutlich vorsichtiger. Der Vorsteuergewinn soll im Vergleich zum Vorjahr nun deutlich statt nur moderat zurückgehen. Beim Mittelzufluss im Autogeschäft rechnet BMW nur noch mit mehr als 2,5 Milliarden Euro statt mit über 4,5 Milliarden Euro. Zudem dürften die Auslieferungen von Fahrzeugen 2026 leicht sinken, nachdem bislang ein stabiles Niveau erwartet worden war.

Anhaltende Schwäche des chinesischen Automarkts

Als Hauptgrund nennt BMW die anhaltende Schwäche des chinesischen Automarkts. Die negative Entwicklung habe sich im zweiten Quartal weiter beschleunigt. Dadurch verschärfe sich der Wettbewerb in China und in anderen Ländern der Asien-Pazifik-Region. Zusätzlich belasten laut Unternehmen die Folgen des Nahostkonflikts: Hohe Energiepreise treiben die Kosten nach oben, während die Unsicherheit die Konsumstimmung dämpft.

Lage entwickelt sich schwieriger als erwartet

Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic räumte ein, dass sich die Lage schwieriger entwickelt als erwartet. Der Konzern kündigte deshalb zusätzliche Struktur- und Effizienzmaßnahmen an. Wie diese konkret aussehen sollen und welche Bereiche betroffen sein könnten, blieb zunächst offen. BMW erklärte lediglich, dass die Maßnahmen erst in den kommenden Jahren Wirkung zeigen würden, kurzfristig aber das Ergebnis im zweiten Halbjahr 2026 einmalig belasten könnten.

Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf seine neue Elektroauto-Generation. „Mit der Neuen Klasse bringen wir in den nächsten beiden Jahren das stärkste BMW-Portfolio der Geschichte auf die Straße“, sagte Nedeljkovic. Zugleich müssten die bestehenden Strukturen und Prozesse an die deutlich schwierigeren Marktbedingungen angepasst werden.

Wo gespart wird, bleibt offen

Bislang war BMW ohne größere Personalmaßnahmen ausgekommen. Während Konkurrenten wie Volkswagen oder Mercedes-Benz bereits umfangreiche Stellenstreichungen angekündigt oder umgesetzt haben, blieb der Münchner Konzern von einschneidenden Einsparungen im Personalbereich verschont.

Die Entwicklung ist auch aus österreichischer Sicht von Bedeutung: BMW produziert im oberösterreichischen Steyr und arbeitet mit heimischen Kfz-Zulieferern zusammen. Ob die angekündigten Sparmaßnahmen Auswirkungen auf diese Standorte und Partner haben werden, ist derzeit offen.