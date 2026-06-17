Nahezu exakt auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, seit Legende Luka Modric sein WM-Debüt für die kroatische Nationalmannschaft gab. Am 18. Juni 2006 kam der damals 20-Jährige zu zwölf Einsatzminuten beim 0:0 seines Teams gegen Japan. Nach einem weiteren Remis (2:2 gegen Australien) war die Endrunde für die kroatische Auswahl damals bereits nach der Gruppenphase vorbei. Was damals noch keiner ahnte: Angeführt von Modric sollten sich die Kroaten im Laufe der Jahre zu einer der besten Mannschaften entwickeln – und sogar in einem Finale um den WM-Titel spielen.

Damals, bei der Endrunde 2018, reiste Modric mit seinen Teamkollegen als absoluter Außenseiter nach Russland. Erst im Play-off konnte man sich für das Turnier qualifizieren, die Erwartungshaltung war nach zweifachem Ausscheiden in der Gruppenphase (2006, 2014) und der missglückten Qualifikation (2010) ausgesprochen niedrig. Doch dann schrieben die kroatischen Sensationsmänner ihr ganz eigenes Märchen, stiegen nach drei Siegen in die K.o.-Phase auf, wo man Dänemark, Russland und England in die Knie zwang. Plötzlich standen die Europäer im Finale, abermals als krasser Außenseiter gegen das französische Star-Ensemble. Die ganz große Sensation blieb aus, Kroatien verlor mit 2:4 und konnte die historische Titelchance nicht nutzen.

Voller Fokus auf das WM-Turnier

Trotz dieses Erfolgslaufs rechneten vor vier Jahren abermals die wenigsten mit Modric und Co – und wurden abermals eines Besseren belehrt. Dieses Mal endete die Reise im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien, als Trostpreis gab es aber immerhin Platz drei im kleinen Finale. Mit Kroatien ist bei WM-Endrunden zu rechnen, das dürfte nicht nur aufgrund der jüngsten zwei WM-Teilnahmen mittlerweile allen klar sein. Für Methusalem Modric, der mit derzeit 198 Einsätzen bei diesem Turnier wohl die 200er-Marke seines Verbandes überschreiten wird, wäre ein Titel die Krönung einer einmaligen Karriere. Sechs Champions-League-Erfolge, vier spanische Meistertitel und die Auszeichnung zum Weltfußballer 2018 machten ihn bei Real Madrid zu einer lebenden Legende. Seit der vergangenen Saison kickt der 40-Jährige beim AC Milan. Ob er nach dem Sommer noch eine Saison anhängt, ist derzeit noch völlig offen, denn: „Ich konzentriere mich ausschließlich auf das WM-Turnier, weil ich der Mannschaft bestmöglich helfen will.“

Der Mittelfeldmotor sieht sich selbst nicht als Star und weiß um die Stärken seines Teams Bescheid. „Die größte Stärke Kroatiens bei den letzten Weltmeisterschaften war immer der Zusammenhalt, und so muss es auch diesmal sein“, sagte Modric. „Wir sind nicht hier, um nur teilzunehmen oder nur dabei zu sein.“ Auftaktgegner England sei der „Favorit“ in Gruppe L, Angst habe man aber „vor niemandem“. Trotz des beginnenden Generationenwechsels rechnet sich Modric erneut einiges aus. „Wir wollen alle Kroaten stolz machen und wieder in das Halbfinale einziehen.“ Denn auch in seinem für Fußballer-Verhältnisse hohen Alter führt kein Weg am Kapitän vorbei. „Es ist jedes Mal aufs Neue eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen.“