Das hätten sich die Gründerväter im Jahr 1894 wohl auch nicht gedacht, dass „ihre“ Grazer Schleppbahn später noch einmal dermaßen durchstartet. Doch 132 Jahre später erhält der Neustart tatsächlich grünes Licht: Der im März 2025 gestartete Ausbau der Bahn im Bereich des Ressourcenparks wurde soeben abgeschlossen – und damit das Ziel erreicht, den Transport von Abfall sukzessive von der Straße auf die Schienen zu verlegen.

Genau das schreibt seit dem heurigen Jahr das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz vor: Transporte von mehr als zehn Tonnen über eine Distanz von mehr als 100 Kilometern müssen verstärkt per Bahn oder mit schadstoffarmen Verkehrsmitteln durchgeführt werden. Mithilfe des nun fertiggestellten „Verschubbahnhofs“ im Bereich Sturzgasse können Stadt und Holding Graz diese Anforderung erfüllen – und künftig „rund 7.500 Tonnen Abfall pro Jahr direkt per Bahn transportieren – mit einer schrittweisen Steigerung der Mengen in den kommenden Jahren“, heißt es am Dienstag seitens der Holding Graz. „Durch die Verlagerung auf die Schiene werden mehr als 1,5 Millionen Tonnenkilometer auf der Straße eingespart. Das entspricht einer Reduktion von rund 300 Lkw-Fahrten pro Jahr.“

Sturzgasse: Vertreter von Stadt und Holding Graz feierten die fertiggestellte Anbindung der Holding-Abfallwirtschaft an die Schleppbahn © Foto Fischer

Anbindung auch ans Energiewerk

Schon beim Start des Ausbaus zeigte sich Holding-Vorstand Gert Heigl dankbar für „die Weitsicht unserer Vorgänger, dass die Grazer Schleppbahn nie aufgegeben wurde“. Tatsächlich kommt der Umstand, dass die Bahn bis zuletzt zwischen Lagergasse und Rudersdorf unterwegs war – unter anderem für die Firmen Schrottwolf und die „FCC Austria Abfall Service AG –, auch einem neuen Großprojekt zugute: Ab dem Jahr 2029 soll auch das Grazer „Energiewerk“ an das Schleppbahngleis angebunden werden. Bekanntlich werden in der Anlage in der Puchstraße künftig Müll verbrannt, der nicht mehr recycelt werden kann.

Über die nun erfolgte Fertigstellung freuten sich unter anderen auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) sowie Heigls Vorstandskollegen Mark Perz und Alice Loidl.