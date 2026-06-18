Wenn am Sonntag, dem 28. Juni, am Hochanger gefeiert wird, geht es um weit mehr als ein Vereinsjubiläum. Die Naturfreunde Bruck an der Mur blicken auf 125 Jahre Geschichte zurück – und damit auf eine Entwicklung, die eng mit dem Brucker Hausberg verbunden ist.

Gegründet wurden die Naturfreunde Bruck bereits 1901. Ihr Ziel war es, Natur- und Bergerlebnisse für alle Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Mit dem Bau des Schutzhauses Hochanger, das 1923 eröffnet wurde, entstand ein Ort der Begegnung, der bis heute Wanderer, Familien und Bergfreunde anzieht.

Eine Wirtin, die auf Zack ist

Dass das Schutzhaus auch mehr als ein Jahrhundert nach den ersten Naturfreunde-Ideen lebendig ist, gilt heute keineswegs als Selbstverständlichkeit. Viele Berghütten kämpfen mit steigenden Betriebskosten, Personalmangel und wirtschaftlichen Herausforderungen. Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung am Hochanger.

Eva Gruber, Waltraud Greimelmaier und Heinz Gruber vor dem Schutzhaus © KLZ/Tamara Himsl

„Du musst organisatorisch auf Zack sein und oft sehr schnell eine Lösung parat haben. Wegen des Wassermangels muss ich mir genau überlegen, was auf der Speisekarte steht und auch immer genug Wasserflaschen auf den Berg bringen“, erklärte Hochanger-Schutzhaus-Wirtin Eva Gruber bei einem Lokalaugenschein.

Dabei sorgt eine Sache allerdings bei ihr oft für Unverständnis: „Manche haben von einer Berghütte noch immer die falsche Vorstellung.“ Immer wieder gäbe es Gäste, die sich im Vergleich zu Gasthäusern im Tal über die kleine Karte wundern. „Wir werden auch gefragt, warum man bei uns die Wasserflasche nicht anfüllen kann. Gewisse Gäste stellen sich alles oft sehr einfach vor, aber wir sind noch immer am Berg“, erzählte Gruber, die die Pacht im Jahr 2022 übernommen hat.

WM und WLAN-Passwort

Seitdem setzt die Wirtin mit viel Herzblut auf Gastfreundschaft, Bodenständigkeit und kreative Ideen. Zu besonderen Anlässen bietet sie nicht nur ihren Nächtigungsgästen, sondern allen Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet an. So wurde etwa am Vatertag gemeinsam gefrühstückt, während beim „Fußballdarts“ für zusätzliche Unterhaltung und viele Lacher gesorgt war.

Im Schutzhaus wird einiges geboten © KLZ/Tamara Himsl

Gleichzeitig verfolgt Gruber bewusst einen Gegenentwurf zum hektischen Alltag. Am Hochanger soll die Natur im Mittelpunkt stehen. Das WLAN-Passwort bleibt daher ein gut gehütetes Geheimnis. „Bei mir am Berg beginnen Kinder wieder draußen in der Natur zu spielen, das Handy wird einfach vergessen“, beschreibt sie ihre Philosophie.

Dass Tradition und Zeitgeist dabei kein Widerspruch sein müssen, zeigt ein aktuelles Beispiel: Damit Bergfreunde während der Fußball-Weltmeisterschaft nicht zwischen Naturerlebnis und Fußballleidenschaft wählen müssen, wurde im Gastzimmer ein Fernseher installiert. Dort können die Spiele gemeinsam verfolgt werden – ganz im Sinne eines Schutzhauses als Ort der Begegnung und Gemeinschaft.

Während der WM hängt im Schutzhaus auch ein Fernseher © KLZ/Tamara Himsl

Besondere Feierlichkeiten

Das Jubiläum wird am Sonntag, 28. Juni, ab 12 Uhr beim Schutzhaus Hochanger gefeiert. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Bauernkapelle Allerheiligen. Darüber hinaus warten ein Schätzspiel mit und ein Laserschießstand auf die Besucherinnen und Besucher. Für das leibliche Wohl zeichnen sich Gruber und ihr Team verantwortlich. Parallel dazu findet auf der Blasmoaralm ein „Tag der offenen Almhütte“ statt.

Das Schutzhaus am Hochanger steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten © KLZ/Markus Lösel

Bereits am Vormittag wird eine geführte Wanderung angeboten. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Parkplatz Kalte Quelle. Wer den Aufstieg vermeiden möchte, kann den kostenlosen Shuttlebus ab dem Koloman-Wallisch-Platz nutzen. Die Auffahrten erfolgen um 9, 10 und 11 Uhr, die Rückfahrten um 15 und 17 Uhr.